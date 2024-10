Anel Recuerda Cómo Inició en el Espectáculo

Mucho de especial tiene la actriz y exmodelo Ana Elena Noreña, Anel, para haber cautivado a la fama. Cuando era muy joven, junto con su madre, consiguió un trabajo de empleada doméstica para Edith Head, conocida por diseñar para los icónicos Marlon Brando y Marilyn Monroe. Luego, su belleza la llevó a obtener el primer lugar en el concurso Miss Los Ángeles, lo que la llevaría después al modelaje en México y a integrarse a la televisión y poco más tarde al cine.

Era 1970 y ella, de 26 años, deslumbraba a todos con su belleza, incluido un joven que acababa de lanzar una canción, «La nave del olvido», y había dejado con la boca abierta al mismísimo Marco Antonio Muñiz al interpretar «El triste» en el Segundo Festival de la Canción Latina (predecesor del OTI).

Eso fue en marzo. El flechazo entre José José y ella se dio dos meses después, recuerda: “Me conquistó el día que nos conocimos. Le impresionó mi piel y me dijo que si me podía dar un beso en el hombro. Y yo le dije, ‘claro’, así de tranquilo. Eso fue en mayo y empezamos a salir en julio, todo ese medio año, pero luego se encontró con la Kiki Herrera y se fue, pero luego volvió ya para nunca dejarnos”. Herrera, 20 años mayor que el Príncipe de la canción, fue la primera esposa del cantante, pero Anel fue su gran amor los siguientes 15 años, en los que vivieron una relación mediática y, se diría, pasional, de la que rescata a sus dos hijos, José Joel y Marysol.

“Era un hombre sincero, un hombre bueno y divertido. Pachangueador. Tuvimos dos hijos maravillosos que nacieron de un gran amor. Entonces, eso me da un saldo muy a su favor. Fue un hombre bueno, que le cantó al amor y que quiso que con su música todo mundo encontrara el amor y lo viviera”, lo define. La exmodelo hoy tiene 79 años y asegura que se encuentra en la mejor etapa de su vida, dedicada a ser ministra evangélica. SUN