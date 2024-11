Acusan a Eiza González de Supuesto Acto Racista con Actor Nigeriano

La actriz Eiza González causó polémica en redes sociales, luego de presuntamente cometer un acto racista contra el actor Babs Olusanmokun durante la alfombra roja de «El Misterio de Guerra entre Caballeros». Por medio de la plataforma X, el usuario @momentoviralx compartió el video donde se aprecia el momento en que la actriz de Hollywood realiza una acción que no dejó contento a los usuarios.

En la grabación se ve cómo el actor nigeriano intentó acercarse a ella; sin embargo, la famosa hace un rápido movimiento y se dirige a Henry Cavill, a quien saluda de un beso y le hace una pregunta; es entonces que Babs Olusanmokun intentó unirse a la conversación, pero Eiza abandonó el lugar de inmediato, dejando al histrión con una expresión de perplejidad. Esta acción ha ocasionado que internautas de la misma red social critiquen a la también cantante de racista.

De acuerdo con IMDb, Babs Olusanmokun nació el 18 de septiembre de 1984 en Lagos, Nigeria. Es un actor, conocido por sus papeles en Dune (2021), Black Mirror (2011) y Star Trek: Strange New Worlds (2022). Obtuvo un cinturón negro de tercer grado en Jiu-Jitsu brasileño y ganó numerosas competencias panamericanas, obteniendo dos medallas de oro.

También ha formado parte de La Ley y el orden: Unidad de Víctimas Especiales, The Unit, Blue Bloods, Gotham, The defenders y muchas otras más. SUN