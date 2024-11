Diego e Irán Rockean con las Futuras Estrellas

Irán Castillo y Diego de Erice no podrían ser más diferentes… Ella, con su rostro dulce y trato amable, se proclama rockera de corazón y recuerda con cariño su adolescencia siguiendo a bandas como Metallica y Guns N’ Roses. Él, en cambio, rechaza rotundamente a este importante género musical y se autodefine más bien como un fresa empedernido. Pero esto no se nota en el salón de ensayos, donde ambos conviven con 13 niñas y niños cargados de energía, quienes toman los instrumentos y los hacen sonar como si fueran una banda consolidada.

Allí, emplean sus habilidades actorales para enseñarles cómo deben rockear. Diego lo hace con una convicción que haría suponer que es un verdadero fanático de Aerosmith o Led Zeppelin. No se trata de una master class para los peques, sino de los ensayos del musical «School of rock», que por primera vez se monta de manera profesional en México. “Estos chavitos merecen apoyarse en un elenco sólido, consolidado y nombres en la marquesina”, opina el actor. “El teatro en México tristemente no es como en Broadway o el West End, donde vas a ver la obra sin importar las caras famosas. En nuestro país los nombres en la marquesina pesan. Así que bajarnos de lo que estamos acostumbrados y ser parte del sueño de estos chavitos es muy bonito”.

La producción, que está a cargo de Claudia Rangel, quien hace su debut en el mundo teatral, estrenará a pocos días del Día del Niño, el 27 de abril, en el Teatro San Jerónimo Independencia. Y justamente aquí las verdaderas estrellas son 13 nuevos talentos que buscan en la actuación no sólo el medio para expresarse, sino tal vez también su vocación. SUN