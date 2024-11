Mamá de Ana Bárbara Confirma que sus Nietos Sufren Maltrato de Muñoz

La relación sentimental de Ana Bárbara y Ángel Muñoz ha estado rodeada de polémica en los últimos meses, pues los hijos de la cantante, los hijastros, su padre, su madre y su hermano han señalado que el comportamiento de Ángel hacia los hijos de la cantante no ha sido siempre el mejor, y que como padrastro los ha humillado y maltratado.

La intérprete de «Y lo busqué» ha defendido a su pareja asegurando que es un buen hombre, sin embargo, su madre Lourdes Mota revela en una carta que teme por la seguridad de su hija, pues Ángel Muñoz es un hombre violento y mentiroso. En el programa «De primera mano» se dio a conocer una carta en la que la mamá de Ana Bárbara relata que ha sido testigo del maltrato que han sufrido sus nietos por parte de Ángel Muñoz, incluso, cuenta que en una ocasión por defenderlos fue sacada violentamente de la casa de su hija, por lo que desde entonces están distanciadas.

“Hay muchas evidencias que respaldan los maltratados, fui expulsada violentamente de la casa de mi hija por defender a mis nietos, desde entonces ha habido un distanciamiento muy doloroso entre mi hija y yo”. En la misiva, la señora Lourdes señala que la pareja de Ana Bárbara encabeza una campaña difamatoria en contra de su hijo (Francisco Ugalde) en represalia por haber denunciado los maltratos a sus nietos “que a mí me constan y por reclamar la coautoría de las canciones”; la cantante y su hermano mantienen un pleito por la autoría de varios temas.

Aseguró que no pretende boicotear la relación de su hija Ana Bárbara con Ángel Muñoz, pero no se puede tapar el sol con un dedo. La madre de Ana Bárbara desea que su hija rectifique su actuar y que lo haga pronto por sus hijos, ya que no puede permitir que su pareja Ángel Muñoz los siga maltratando y humillando. SUN