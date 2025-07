SCJN Falla Contra Livia Brito; Deberá Indemnizar al Fotógrafo Zepeda

Ernesto Zepeda celebró el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a su favor en la demanda contra Livia Brito. El fotógrafo destacó que, aunque a las figuras públicas «no les guste», los periodistas de espectáculos realizan una labor de informar.

“No creo que sea un triunfo mío, sino un triunfo del gremio, en el sentido de que a los fotógrafos y periodistas de espectáculos nos menosprecian, y también estamos haciendo una labor de informar, aunque no les guste a ellos (las figuras públicas). Lo que no debemos permitir en ningún ámbito social es que haya violencia y golpes para reclamar sus derechos”.

En junio de 2020, Livia Brito y su entonces pareja, Mariano Martínez, descansaban en una playa de Cancún, Quintana Roo, cuando el fotógrafo Ernesto Zepeda los captó. Al darse cuenta, la actriz y su acompañante se acercaron al fotógrafo para reclamarle, pero acabaron golpeándolo y destrozando su equipo fotográfico.

Más adelante en 2021, Ernesto presentó una demanda civil contra Brito por daño moral y secuelas físicas. Sin embargo, no fue sino hasta marzo de 2023 que un juzgado de la Ciudad de México encontró a Livia responsable de los delitos que se le imputaron. Se estableció una indemnización de más de un millón de pesos. Entonces, la actriz impugnó la sentencia y el caso llegó hasta la SCJN.

Fue el 27 de junio de 2025 cuando la SCJN desechó el recurso de revisión que los abogados de Livia Brito habían solicitado y, además, confirmó la sentencia a favor de Ernesto Zepeda. A pesar de esta decisión, Zepeda señaló que aún hay mucho camino por recorrer, porque la actriz ha buscado por otros medios no pagar el millón 200 mil pesos como reparación del daño.

Ernesto Zepeda comentó que, tras el conflicto con Livia Brito, se vio obligado a reinventarse y encontrar una nueva fuente de ingresos, ya que ella no le devolvió ni reemplazó el equipo que le retiró. SUN