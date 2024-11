Sandra Echeverría y Leonardo de Lozanne, Juntos de Nuevo

Tras separarse y una reconciliación fallida, Sandra Echeverría y Leonardo de Lozanne han vuelto a darse otra oportunidad, pues ya reanudaron su relación; así lo anunció la actriz con una publicación de sus redes sociales, mientras que el músico lo confirmó en una entrevista con el «Burro» Van Rankin.

En 2022, la actriz dio a conocer que se separaría del cantante de Fobia, debido a que tenían formas distintas de concebir el matrimonio y la crianza. Sin embargo, nunca se expresó mal del padre de su hijo, Andrés, pues siempre destacó que era el amor de su vida. Fue entonces que la opinión pública se alegró cuando, en 2023, anunciaron que habían reanudado su relación, tras siete meses de separación, pero la relación no se pudo dar.

Por ello, sorprendió mucho a sus seguidores cuando Sandra compartió una fotografía familiar, donde aparece muy cariñosa junto a Leonardo y Andrés; musicalizó la instantánea con el famoso tema de Queen, «Love of my life». Pero fue de Lozanne quien confirmó la noticia en una entrevista, publicada, por «Burro» Van Rankin, en la que reconoció que durante la época que no estuvo cerca de su esposa no la pasó nada bien.

“Nos separamos siete meses, pasas por todas las etapas, extrañas, te duele, es doloroso, es angustiante, tienes incertidumbre, es muy feo sí, los dos pensamos que ya no la íbamos a armar, pero cuando te das cuenta que estás en el mismo equipo y tratas de sacarlo adelante”. El músico destacó que hay ocasiones en que las separaciones son estratégicas, pues cuando se distanciaron, no perdieron la esperanza de un día volver a estar juntos. El músico destacó que se encuentran más felices que nunca y con muchos planes para nutrir su matrimonio, pues este 2024 cumplen 10 años de casados. SUN