Livia Brito Revela por qué Abrió su OnlyFans

Después de pensarlo mucho, el pasado mes de marzo Livia Brito se animó a abrir una cuenta en OnlyFans; sin embargo, la cubana aún no se atreve a explotar su lado más erótico.

La actriz estuvo como invitada en el programa «De noche pero sin sueño» con Adrián Uribe, donde abundó sobre su incursión en la plataforma azul. “Ya tenía hace muchísimo tiempo idea de abrir el Only, pero siempre está el tabú de que es una página utilizada para la industria que es para adultos”, le explicó al comediante.

La cubana detalló que si bien no comparte nada explícito, cobra bien la suscripción porque el contenido que sube es de alta calidad. “Subo fotos en bikini, fotos que sí son muy producidas, que sí le echo muchas ganas, pero no voy a enseñar de más”, reafirmó la actriz de 37 años.

Brito abundó que, además de las imágenes, ofrece la posibilidad de acercarse a ella. “Tengo la posibilidad de hablar directamente con los seguidores y sí me tomo el tiempo de estar ahí en el «chat», hago en vivos, o sea, que si quieren platicar conmigo, siempre les voy a contestar”, precisó. SUN