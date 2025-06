Antes de ser Actor, Plutarco Haza fue Conductor de “Bizbirije”

El actor Plutarco Haza tuvo que tocar decenas de puertas, antes de que se diera a conocer, a nivel nacional, con su participación en la telenovela «Mirada de mujer», de hecho, hubo una época en que se dedicó a la conducción, en el programa infantil de Canal 11, «Bizbirije». En la actualidad, el nombre de Haza vuelve a cobrar peso en los créditos de producciones de Azteca; el actor participa en dos proyectos simultáneamente, en «MasterChef Celebrity» y en el melodrama «Cautiva por amor».

Esta no es la primera vez que el actor se destaca en la televisora, a finales de los noventa, dio vida a Andrés San Millán en la telenovela de «Mirada de mujer», lo que lo catapultó a la fama y a obtener el reconocimiento de actor que tanto buscó por años. En entrevista con Mara Patricia Castañeda, el actor rememoró que, si bien, siempre tuvo trabajo, sólo obtenía pequeños papeles, tanto en teatro como en televisión. El dinero que ganaba no era mucho, por lo que participaba en todos los proyectos que obtenía; uno de ellos fue «Bizbirije», el programa de talla periodística infantil, el cual fue muy importante en el Canal 11, a inicios de siglo.

Sin embargo, no era un trabajo que el actor disfrutara, al menos, no al grado de la satisfacción que le producía la actuación. Por ello, decidió cambiarse el nombre y, como conductor, se dio a conocer como «Alex». Trabajó para el Canal 11, por alrededor de año y medio, hasta que fue elegido para participar en «Mirada de mujer», en 1997.

Sin embargo, tuvo que tomar la decisión de dejar el programa cuando los productores del canal le indicaron que no era bien visto que, por la tarde apareciera entreteniendo a los más pequeños de la casa, pero, por la noche, apareciera en el melodrama, en escenas de cama. SUN