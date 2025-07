Silencio Entre los Cercanos a “Diddy” Combs Tras Veredicto

Aunque Sean «Diddy» Combs, el rapero acusado de conspiración de crimen organizado y tráfico sexual, construyó durante años lazos estrechos con figuras influyentes del entretenimiento, tras el veredicto en el que fue hallado culpable de dos cargos menores por transporte con fines de prostitución, el silencio ha predominado entre sus amistades. Kanye West ha sido de los pocos en manifestar su respaldo, tanto en redes sociales como durante los juicios. Mientras tanto, Combs permanece en prisión en Brooklyn, Nueva York, por orden judicial, al menos hasta su audiencia para descubrir la fecha de la sentencia el próximo 8 de julio.

A lo largo de su carrera, el también empresario entabló vínculos con artistas como Jay-Z y Beyoncé, quienes, si bien no han hecho declaraciones recientes, han sido relacionados públicamente con el caso, tanto por colaboraciones pasadas como por fotografías que resurgieron tras el arresto de Combs, ocurrido el 16 de septiembre de 2024. La relación entre Diddy y Jay-Z se remonta a 1997, cuando intercambiaron versos en temas como «Do You Like It, Do You Want It», y Combs participó en el álbum In My Lifetime, Vol. 1. Años después, en 2003, colaboró con Beyoncé en el sencillo «Summertime», ya iniciada su relación con Jay.

Justin Bieber, a quien Diddy impulsó en su carrera musical, también ha tomado distancia. Ante rumores que insinuaban que podría haber sido víctima, su equipo aclaró. Oprah Winfrey, aunque no mantenía una cercanía directa con Combs, fue fotografiada en su compañía en distintas ocasiones. No obstante, el pasado 9 de junio, durante una charla con el obispo T.D. Jakes en Dallas, se alejó por completo de las polémicas fiestas del rapero conocidas como «Freak offs», señaladas en varias de las acusaciones.

Jennifer Lopez, ex pareja del rapero, tampoco ha emitido declaraciones. Mariah Carey, quien trabajó con él en el tema «Honey», fue consultada sobre la situación legal de Combs y evitó profundizar: simplemente comentó que la canción hablaba más sobre ella que sobre terceros.

Usher, a quien Diddy apadrinó desde los 13 años, también ha evitado referirse al tema. Lo mismo ocurre con otras celebridades como Ashton Kutcher y Naomi Campbell, quienes hasta ahora han preferido el silencio. SUN