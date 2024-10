A Christian Nodal no le Interesa Aclarar Rumores: “Vivo muy Feliz”

“Siempre salgo en la prensa por cosas personales”, reconoce Christian Nodal, pero asegura que ya pasó el tiempo en el que las críticas le importaban, hace tres años esa preocupación lo llevó a tener depresión y ansiedad, pero ahora, asegura que ya no le importa aclarar rumores, sólo le interesa que a la gente le guste su música. “Yo hago música, creo que hago muy buena música, entonces lo que me interesa es que les guste mi música”, dijo.

El cantante de regional mexicano, habló en el podcast del WiZink Center con Endesa, sobre el periodo oscuro que experimentó hace tiempo, cuando terminó su compromiso de matrimonio con la también cantante Belinda. “Hace dos años y medio, tres, toqué fondo muy feo, por lo mismo, por redes sociales, tomó mucho tiempo de terapia entender; tomé un año para salir de depresión, ansiedad y cosas muy feas que estaban pasando justo por eso”, admitió.

El cantante de regional mexicano ha estado en medio de la polémica en las semanas recientes, primero por anunciar su rompimiento con la trapera argentina Cazzu, con quien tenía una relación desde hace dos años y tiene una hija de nueve meses llamada Inti. Después, el escándalo creció cuando se confirmó que sí tiene un romance con Ángela Aguilar, con quien pasó unos románticos días en Europa antes de que la cantante de 20 años se reencontrara con su papá Pepe Aguilar y con el resto de su familia, con quien actúa en los shows «Jaripeo hasta los huesos».

“Llevo un balance muy bonito de la vida donde en realidad no dejo de vivir por lo que digan ni me interesa cambiar la opinión; cuando la gente decide creer cualquier teoría o lo que sea que crean lo que quieran, ya no estoy para aclarar rumores”, reiteró. “Yo vivo muy feliz fuera de redes, fuera de prensa, en la vida real, duermo muy bien, como muy bien, disfruto los lugares a donde viajo, disfruto los shows, gracias a la vida, a Dios, al público que me ha dado todo, me siento muy bendecido, vivo de mi sueño, vivo de lo que amo que es cantar, de la música”. SUN