Esto Cuesta Comer en el Restaurante de Luisito Comunica

Luisito Comunica, influencer con más de 42 millones de suscriptores en YouTube, es todo un empresario. A sus 33 años cuenta con su propia marca de mezcal, una línea de ropa, su compañía telefónica y cuatro restaurantes. El creador de contenido es socio del restaurante Deigo & Kaito, cuyo bar fue catalogado como uno de los mejores del mundo ocupando la posición número 13, de acuerdo con la lista North America’s Best Bars 2022.

Luis Arturo Villar Sudek, nombre real del influencer, es uno de los personajes más exitosos de YouTube México. Aunque su fama también se extiende al campo de los negocios. En 2020, el «pillo» se convirtió en socio del restaurante Deigo & Kaito, originalmente fundado por el chef Genshin Oyakawa en 1995. En dicho establecimiento se vende comida tradicional japonesa.

“Este restaurante me gusta tanto que compré una parte y ahora puedo decir que es MI RESTAURANTE. Estoy súper emocionado, ¡sin exagerar somos el MEJOR restaurante japonés de todo México!”, anunció en Instagram. A su vez, Deigo & Kaito es propietario del Bar Kaito, un auténtico izakaya, es decir, una taberna japonesa tradicional donde se ofrecen “cocteles exclusivos que muestran sabores asiáticos, fusionando la coctelería clásica y la oriental creando nuevas versiones frescas y modernas”.

Este bar entró al ranking de la North America’s Best Bars 2022 por tercer año consecutivo. “Este logro es el resultado del compromiso y dedicación de nuestro equipo, así como del apoyo constante de nuestros amigos y clientes”, indicaron en sus redes sociales.

Bar Kaito cuenta con una carta amplia que permite a los visitantes darse una idea de lo que es la gastronomía japonesa. De acuerdo con su página oficial, “el menú está diseñado para que pruebes un poco de todo y está compuesto por botana caliente, frituras, rollos y un ramen”.

Para que lo tengas en cuenta, estos son algunos de los precios de sus platillos:

Tan Men (ramen): 180 pesos

Chashu Men (ramen): 280 pesos

Yasai (tempura): 140 pesos

Hamachi (sashimi) 450 pesos

Uni (niguirizushi): 190 pesos

Los cocteles tienen un precio aproximado de $220, También encontrarás tragos japoneses, cervezas y bebidas calientes. En cuanto a los postres, el más barato es el helado de Azuki con un precio de $80 y el más caro es un mousse de matcha por $220. Bar Kaito se encuentra en Calle J. Enrique Pestalozzi 1238, col. del Valle Centro, Benito Juárez, CDMX. Si te interesa visitarlo, puedes hacer una reservación en su sitio web. SUN