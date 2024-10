Jennifer Aniston Reacciona a Críticas Hacia Personas sin Hijos

En medio de la intensa campaña electoral en Estados Unidos y los acalorados debates en torno a los candidatos y sus equipos, varios famosos han salido a expresar sus posturas, tal como lo hizo recientemente la actriz de «Friends», Jennifer Aniston, quien estalló contra el candidato a la vicepresidencia de Donald Trump, JD Vance.

Aniston retomó en Instagram una entrevista que ha circulado ampliamente en redes sociales, en la que el político conservador, durante su campaña para senador por Ohio, hizo comentarios que se viralizaron tras ser elegido compañero de fórmula del candidato presidencial republicano.

En el clip de Fox News de 2021, JD Vance afirmó que «no se puede entregar el control del país a personas que no tienen hijos, como la vicepresidenta Kamala Harris». Añadió que no tenía sentido confiar el futuro de Estados Unidos a «personas que realmente no tienen un interés directo en él».

Asimismo, describió el país como siendo controlado por «mujeres amantes de los gatos sin hijos que son miserables con sus propias vidas y con las decisiones que han tomado, y quieren hacer que el resto del país también sea miserable».

Bajo este contexto, Jennifer Aniston expresó su indignación ante dichas declaraciones: «Realmente no puedo creer que esto venga de un potencial vicepresidente de Estados Unidos. Todo lo que puedo decir es… Sr. Vance, rezo para que su hija tenga la suerte de tener sus propios hijos algún día», escribió.

Este último comentario de la famosa llega después de que en junio Vance votara a favor de bloquear una propuesta de ley, impulsada por los demócratas, que buscaba garantizar el acceso a métodos de reproducción asistida en todo el país. Aniston también dio su punto de vista desde una experiencia propia, ya que ha hablado abiertamente sobre la lucha que enfrentó para intentar convertirse en madre, probando diversos métodos para quedar embarazada sin éxito. Sun