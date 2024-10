Mario Bezares Tendrá Programa de Radio con Arath de la Torre

Mario Bezares acaba de confirmar que las pláticas con café que sostenía con Arath de la Torre cada mañana, dentro de «La casa de los famosos», no acabaron con el final del reality, pues confirmó que pronto tendrán un programa de radio que siga con esa temática. Tras llevarse el triunfo de «LCDLF», Bezares ya está de vuelta en Monterrey. Luego de la ardua semana de entrevistas, ahora se tomará un tiempo para ponerse al día con los temas relacionados a su hogar y familia, pues reveló a medios locales que no ha tenido tiempo de ver a sus hijos y de reencontrarse con su gatita Alenka.

“Llegar primero a mi casa, abrazar a mis hijos, ver mi casa y a Alenka, no los he visto”, afirmó. “Mayito” expresó que sigue sin caer en la cuenta del fenómeno que se produjo mientras estaba dentro del reality que, ahora, le ha abierto las puertas de la televisión y la invitación a distintos proyectos.

“Bendito Dios por todos estos compromisos que surgieron luego de ‘LCDLF’”, señaló. De hecho, confirmó que tendrá un programa en EXA Radio, junto a Arath de la Torre, el exhabitante de «LCDLF» con quien se relacionó mejor, pues durante los 71 días de competencia, cosecharon una gran amistad.

“Tenemos radio con Arath de la Torre, vamos a hacer EXA, estamos tratando de platicar con ellos para hacer ese cafecito”, contó. Además, detalló que él grabará el programa desde Monterrey y Arath desde la Ciudad de México, debido a que las tecnologías así lo permiten.

Bezares reveló que, además, volverá al teatro con la puesta en escena «La señora presidenta», que producirá Alejandro Gou, y en la que no sólo participará él, sino la mayoría de los integrantes del team «Mar». SUN