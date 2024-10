Eric del Castillo Detalla su Problema Ocular

Eric del Castillo vive con un problema visual debido a una degeneración macular que le afecta su estilo de vida porque no alcanza a ver a cortas distancias. Siente que esta enfermedad lo aísla, pero prefiere no pensar en esto para no deprimirse.

“Lo que me molesta es la luz. En la habitación de mi casa cierro cortinas, me duele porque ya no puedo ir al cine, tendría que leer subtítulos, ni ir al teatro, luego también estoy medio choreque (sordo); en el teatro tampoco puedo verles las caras, me desespero, no puedo manejar, siempre estoy sujeto a una tercera persona que me lleva aquí y allá”.

Esta situación provoca que tampoco pueda escribir, actividad que le fascina pues ha realizado argumentos de cine. Actualmente tiene cinco arrumbados que no puede corregir, ni volver a leer. “Por naturaleza soy optimista y no me dejo vencer, no me voy a morir con esta enfermedad, no más que hay que entender que hay que sobrellevar las cosas para todo en la vida. Si uno se hunde en la tristeza y el pesimismo, pues te vas luego-luego, yo no tengo llamado (a la muerte) todavía”.

El actor de la telenovela «Amor sin tiempo» y «Vivir de amor» admitió que un error que cometió fue no darle la importancia a la degeneración macular. “Perdí tiempo, no le presté la demasiada atención porque estaba acostumbrado a que siempre andaba mal de los ojos. El doctor me dijo que ya no me podía operar porque la tela de la mácula estaba demasiado delgada y ya no había nada qué hacer que tratar de detenerla.

“¿Cómo lo hago? A base de vitaminas para tratar que no avance, sobre todo me comentó ‘no te desmoralices, nunca te vas a quedar ciego, vas a tener visión’, mencionó quien apoya a la campaña Alcanzar la mejor visión de ti”, de los laboratorios Bayer. SUN