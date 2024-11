Daniel Bisogno Está “en paz y Bien”: Pati Chapoy

El regreso de Daniel Bisogno a “Ventaneando” tendrá que postergarse nuevamente, pues el conductor tuvo que acudir al hospital repentinamente para realizarse un chequeo y, si bien, Pati Chapoy reporta que, «el Muñeco» ya está de vuelta en casa, aún tendrá que ser sometido a una endoscopía.

Cuando parecía que el conductor se encontraba mejor de salud, luego de que se reportara que este lunes estaría de vuelta en el vespertino, su presencia no terminó de concretarse, debido a que tuvo que dejar las instalaciones de TV Azteca para trasladarse al hospital donde ha sido atendido desde que su salud se vulneró.

Si bien, en «Ventaneando» señalaron que se trata de un chequeo, Pedro Sola confirmó que fue por una crisis por la que tuvo que ser trasladarse oportunamente. “Lo que pasó no es cosa menor, debe ser muy difícil y si, de repente, no se siente muy muy bien, hay que atenderse”, señaló.

La actualización de su estado no llegó sino hasta esta tarde, cuando la titular del programa indicó que, aunque Bisogno sufrió una crisis, ya está estable y de vuelta en su hogar.

“Tuvo una crisis, inmediatamente fue al hospital, le realizaron varios estudios, quedó bien de los estudios, estable, regresó a su casa”, dijo Chapoy.

Esta información fue proporcionada por Ivette, la hermana de Daniel, que contó a Pati que la tarde de este martes, el conductor tuvo que volver al hospital para realizarse una endoscopía, procedimiento que permite ver el interior del cuerpo, a través de una cámara muy pequeña.

“Regresó a su casa y hoy le practican una endoscopia, en cuando sepamos cómo salió, se lo vamos a comentar, pero afortunadamente, está en paz y bien”, destacó. Hace dos meses, el conductor fue sometido a un trasplante de hígado, por el que tuvo que ser reingresado a urgencias a dos semanas de la intervención. SUN