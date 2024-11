Cassandra Sánchez-Navarro no Aclara Rumores de su Relación con Igor

Desde hace días se desató el rumor de que Cassandra Sánchez-Navarro habría comenzado una relación amorosa con el futbolista del América, Igor Lichnovsky, generando gran curiosidad en redes sociales, debido a que, en pocos días, la actriz cumplirá un año de que contrajo matrimonio con Alejandro Cáceres Bolaños, sobre todo porque, cuando fue cuestionada acerca de su situación sentimental, la actriz no negó ni aclaró los rumores.

La actriz asistió a un evento de moda, convirtiéndose en una de las personalidades que más revuelo causó por su paso por la alfombra roja, debido a que ha sido captada, en una más ocasión, junto con el futbolista chileno, Igor Lichnovsky. Cuando la prensa cuestionó a Cassandra acerca de una presunta infidelidad, la joven expresó que no respondería a ninguna pregunta relacionada a esa situación.

“Este tema no lo voy a tocar, ese tema no lo voy a tocar”, reiteró, mientras seguía su camino por la alfombra. Los rumores comenzaron el pasado 2 de noviembre, cuando Igor y Cassandra fueron captados juntos en el partido de baloncesto, organizado por la NBA, sin embargo, esta no fue la primera vez que habían hecho una aparición pública.

A partir de que las imágenes del juego se viralizaron, sus seguidores advirtieron que la actriz y el futbolista habían asistido juntos al Halloween que Belinda organizó el 30 de octubre. En el video que la propia Beli compartió en su Instagram, se puede ver a Sánchez-Navarro recreando la coreografía de «Dirty», una de las canciones más populares de Christina Aguilera, cantante de la que iba disfrazada. En ese clip, puede verse a Lichnosky presenciando la actuación de Casandra. SUN