Critican a Bárbara de Regil por Hacer Ejercicio Arriba del Avión

Bárbara de Regil ha sido muy criticada luego de que compartiera un video en el que se le ve arriba de un vuelo, en compañía de su esposo, en el que, debido a la duración del viaje decidió levantarse de su asiento para hacer un poco de actividad física, pues en redes sociales aseguran que la actriz ya padece un trastorno psicológico por una preocupación excesiva por su aspecto físico.

Hace unos días, la actriz de «Rosario Tijeras» emprendió un viaje junto a Fernando Schoenwald y, si bien, desconocemos el destino de la pareja, se trató de un vuelo muy extenso. De Regil contó en sus redes sociales que estuvo arriba del avión por 38 horas, lo que la motivó a ejercitarse. Por lo que muestra en su video, la actriz, con la pijama puesta, realizó una serie de sentadillas con saltos.

Detrás de ella, puede verse a su esposo muy concentrado, captando toda su atención a su dispositivo móvil. No es sorpresa que de Regil comparta este tipo de contenido, pues parte de su día a día es publicar videos de cómo se ejercita, pero en esta ocasión, el clip no fue del gusto de sus seguidores. Algunos creen que la actriz exageró por no esperar a que aterrizara a su destino para llevar a cabo sus ejercicios.

También hubo quien mostró preocupación por la necesidad excesiva de Regil de realizar actividades físicas, por lo que señalaron que podría ser un indicio de que la actriz padece vigorexia, un trastorno que se caracteriza por la desmesurada preocupación de mantenerse en forma. SUN