Jaime Maussan Enfrenta Doble Demanda por Parte de su Hija

Jaime Maussan se encuentra en medio de fuertes problemas legales tras la doble demanda que su hija, Dayana Maussan, interpuso en su contra. En días recientes, trascendió que la mujer de 40 años habría iniciado dos procesos en contra del conductor: uno de carácter laboral, por supuesto despido, y otra de índole penal, en la que lo señala de presunto maltrato.

Ahora, es el abogado de Dayana, Porfirio Ramírez Mendoza, quien en una entrevista con el youtuber argentino Max Lumbia confirmó la noticia: “hay una denuncia contra el señor. Hay otras acciones legales, no solamente es la laboral”. Según la información que compartió Lumbia, Dayana habría decidido tomar acciones penales en contra de su propio padre, luego de que éste la despidiera injustificadamente, además de que alegó que también fue maltratada.

Aunque Ramírez Mendoza se limitó a dar detalles sobre el caso, explicó que Dayana habría intentado llevar la situación en completo hermetismo; sin embargo, una revista de circulación nacional obtuvo esta información y decidió publicarla:

“Hubo una fuga de información. Este tema lo estábamos llevando de manera sigilosa, profesional y así va a ser. Una instrucción que se tenía era no divulgar más el tema, yo estoy impedido a hablar más a fondo”.

Asimismo, aclaró que esta no será la única situación en la que asista legalmente a Dayana, pues a raíz de la publicación, también ha decidido tomar acciones en contra del medio. SUN