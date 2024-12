Paty Navidad sí Padeció un Tumor, Pero Benigno

Hace algún tiempo, Paty Navidad estuvo en el centro de rumores sobre su salud, los cuales aseguraban que padecía un tumor maligno en la cabeza. A pesar de que la actriz no mostraba signos de deterioro en su salud, las especulaciones hicieron que muchos temieran lo peor. Ahora, la famosa decidió aclarar la situación y poner fin a los comentarios alarmistas.

A través de una conversación que tuvo en el programa «Ventaneando» recientemente, la actriz de «La fea más bella» señaló que sus pronósticos clínicos se han tergiversado: “Dicen: ‘pobrecita, tiene un tumor’ y no, no, no. Es un prolactinoma”, compartió. Paty expresó que efectivamente se trata de un pequeño tumor, no canceroso, que se desarrolla en la hipófisis, una glándula que se ubica en la base del cerebro.

“Mira la mujer cuando se embaraza, empieza a producir leche para amamantar al bebé, pero cuando las mujeres no nos embarazamos y se empieza a producir leche, ese líquido se va a la hipófisis y se forma un tumorcito”, dijo. Paty explicó que se trata de una enfermedad hormonal que, con el tratamiento adecuado, se puede controlar y desaparecer.

De acuerdo con el Instituto Nacional de la Diabetes y las enfermedades digestivas y renales, la hipófisis es del tamaño de un guisante, que controla la producción de muchas hormonas. El exceso de prolactina en la sangre, conocida como hiperprolactinemia, puede causar infertilidad y otros problemas. En la mayoría de los casos pueden tratarse exitosamente con medicamentos.

Por su parte, Paty compartió que la prolactinoma le fue diagnosticado hace más de diez años, pero que logró recuperarse. Además, reveló que el estrés fue la causa principal de su condición. SUN