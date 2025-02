Maribel Guardia Denunció a Imelda Garza por sus Adicciones

Maribel Guardia confirma que, dentro de su denuncia por violencia familiar, alega que su nuera Imelda Garza no está capacitada para cuidar a José Julián, debido a que tiene una dependencia al alcohol y las drogas, sustancias que la han hecho desatinar en la crianza del menor.

Entre lágrimas, la actriz afirmó que la joven tiene una enfermedad, sin embargo, es un problema que no ha querido reconocer y, mucho menos, aceptar la ayuda que, afirmó, le ofreció tres veces, antes de que tomara la decisión de denunciarla. “Tristemente Imelda tiene problemas de alcohol y de drogas”, afirmó.

Expresó que pudo detectar los problemas que Imelda enfrenta, debido a que fue testigo de cómo su hijo afrontó una situación similar por su adicción al alcohol. “Ustedes saben que tengo experiencia en eso, porque mi hijo fue adicto, fue doble AA, se los digo porque él se los dijo, es una enfermedad, tanto el alcoholismo como las drogas”.

A su consideración, la situación de su nuera se agudizó debido a la bipolaridad que padece. “E Imelda además es bipolar, pero si cruzas eso con el alcohol y la droga, es una bomba de tiempo, amistades de ella lo saben, mamás de la escuela, ella quiere tapar el Sol con un dedo”.

También consideró que si la Fiscalía le entregó al menor, temporalmente, es porque con ella ha crecido; confirmó que es ella quien lo ha mantenido, desde que su hijo Julián murió, en abril de 2023.

“Decidieron dármelo a mí, porque el niño ha vivido conmigo toda la vida, yo le pago todo”. También aclaró que su intención no es la de separar a Imelda del menor, sino de hacerla concientizar de buscar ayuda, por lo que antes de denunciarla, le extendió su ayuda en tres ocasiones, en las que siempre recibió una respuesta negativa.

“Sé que mi nieto adora a su mamá, que Imelda lo ama pero no basta con amar, a los hijos hay que protegerlos, cuidarlos, y tristemente Imelda no lo ha hecho, ha expuesto la casa, yo no sé si pueden entender lo difícil que es esto para mí , yo no pondría una denuncia para separar una madre de su hijo, le dije: ‘Imelda necesitas ayuda, permíteme internarte’, pero ella dice que no necesita ayuda, ella no acepta que tiene un problema, merece estar con su niño porque ella lo parió, pero sé que el niño no merece una madre que está enferma, yo entré en pavor cuando se iba a ir a vivir (lejos), no tiene un celular para llamarme”.

Aclaró que Imelda nunca ha puesto una mano encima de su hijo, sino que la violencia que ejercía era a través del descuido que tenía a sus necesidades primarias.

“Si esto acaba con mi carrera, que acabe con mi carrera, no me importa, si salgo fregada, me vale, yo lo que quiero es que mi nieto esté bien, que vuelva a brazos de su madre, una madre sana”. SUN