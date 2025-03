Unidad Administrativa Cumple Dos Días sin Energía Eléctrica

*Deja de Recaudar Seis Millones de Pesos al Día.

Tapachula, Chiapas 4 de Marzo del 2025.- El edificio de la Unidad Administrativa, ubicada al sur de la ciudad de Tapachula, cumplió este martes, el segundo día consecutivo sin actividades, debido a una supuesta falla eléctrica; en donde fuentes cercanas a la Comisión Federal de Electricidad, aseguran que el desperfecto es al interior del inmueble, por lo que no pueden hacer nada.

Se señala, que el centro de carga de dicho inmueble es obsoleto, y es necesario realizar una actualización del equipo de transmisión eléctrica.

Debido a esta situación, se calcula, según versiones de empleados de las diferentes dependencias, se ha dejado de recaudar aproximadamente “seis millones de pesos diarios”.

Este edificio alberga oficinas de diferentes dependencias, como la Sub Secretaría de Gobierno Región Costa, Delegación de Hacienda del Estado, Registro Civil, Catastro, entre otras. A donde la población a diario acude a realizar trámites diversos.

Cabe mencionar que el edifico de la Unidad Administrativa en Tapachula tiene aproximadamente 25 años de antigüedad. Y desde que fue construido dicho inmueble no ha sido reparado o se le ha dado mantenimiento mayor a la infraestructura.

Debido a esa situación ya presenta importante deterioro en el techo, muros, plafones, piso, baños, elevador, etcétera. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros.