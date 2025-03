Sony Seguirá Bajo Investigación en Pleito de Nodal y Universal Music

Sony Music no será excluida de la disputa legal que, desde 2022, sostienen disputa Universal Music y Christian Nodal, esto luego de que un juez le negara a la disquera la petición que hizo hace unas semanas de quedar fuera de toda investigación.

El conflicto Universal-Nodal inició en febrero de ese mismo año, cuando el cantante presentó supuestos contratos con los que se haría dueño de canciones propiedad de la empresa y fue acusado de falsificación de documentos por parte de la empresa. En paralelo, el esposo de Ángela Aguilar firmó con Sony.

En su momento, la empresa pidió que se le apartara del proceso de investigación, pero esta semana un juez determinó que la solicitud la no procedía.

Agustín Liñán Salinas, uno de los asesores jurídicos de Universal Music, indicó que ahora corresponderá a las autoridades resolver si hubo o no participación de Sony.

«Sony pide que la excluyan de una investigación donde se hace una investigación de 32 contratos que presenta la familia Nodal y que son falsos, y el juez dijo que era improcedente su solicitud», dice a EL UNIVERSAL

«Dentro el proceso se abre una línea contra Sony porque se tenía que investigar si también se coludió para quedarse con ese repertorio. Derivado de eso, Sony señala que no lo involucren y pide al juez que la excluyan de la investigación, pero se lleva a cabo, comparecemos todos, se hace el debate en la audiencia y el juez resuelve que es improcedente la petición de Sony de ser excluida», detalla.

Liñán Salinas subraya que su cliente tiene todos los registros de las canciones en INDAUTOR, pero Nodal pretende quedarse con ellas.

Él pretende apropiarse de los títulos, como si él hubiera actuado solo, sin una disquera», destaca.

La investigación, refiere, está por culminar y eso daría paso a una audiencia, en la que el Ministerio Público se acercaría al juez del caso para determinar imputaciones. El abogado confía en que esta pueda concretarse el mes próximo. Sun