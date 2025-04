Eva Longoria: “me Casé con un Mexicano y mi Acento es muy Raro”

Eva Longoria se autodescribe en unas cuantas palabras. “Nací en Texas, no sabía español, lo aprendí con un madrileño, me casé con un mexicano y mi acento es muy raro. Cuando estoy en México digo vosotros y me dicen que ahí es ‘ustedes’, digo zumo de naranja, pero es jugo de naranja. Soy la mexicana americana y tengo sangre española, de Asturias”, dice de buen humor.

Así que cuando tuvo un encuentro con la prensa en el marco de los Premios PLATINO, a lo mejor del cine y las series iberoamericanas, en donde recibirá este domingo el galardón de Honor por su trayectoria, aceptó estar en un momento especial. Y no por tener que hablar español en España, algo que aceptó ponerla nerviosa, sino porque su labor de años de intentar que los latinos y las mujeres tengan un lugar merecido en pantalla es reconocido.

“Mi sueño fue presentar con orgullo mis raíces y honrar a las mujeres de mi cultura”, destaca. La actriz de «Esposas desesperadas» ha sido el cerebro detrás de historias como el largometraje «Flamin’ hot», la cual sigue la historia real del chicano creador de una de las botanas más conocidas en el orbe; así como de «Tierra de mujeres», una serie de comedia y drama que protagoniza y coproduce, disponible en Apple TV. “Cuando llegué a Hollywood hace 30 años no hablaba español, si me ves puedes decir que soy latina, pero yo no estaba cogiendo papeles de latinas ni de gringas, porque cuando salía a casting para una latina hablando español, no podía; pero cuando salía a un casting americano, no podía porque pensaban que era mexicana. La gente no puede ver que somos diversos, hay un gran problema porque piensan quiénes somos y ojalá podamos cambiarlo con las historias que ponemos en pantalla”, expresa. SUN