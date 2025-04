Diego Luna Agradece al Público Latino por el Éxito de “Andor”

Diego Luna, protagonista de «Andor», serie ambientada en el universo narrativo de «Star Wars», ofreció una emotiva despedida a su personaje «Cassian Andor» durante la presentación oficial de la segunda temporada en la Ciudad de México.

En un evento especial organizado por Disney+, el actor mexicano reconoció el papel clave que ha tenido el público hispanohablante en el éxito internacional de la producción y agradeció el respaldo constante de los fans latinoamericanos a lo largo de una década de trabajo.

Luna, debutó como «Cassian Andor» en la película «Rogue One: A Star Wars Story» (2016), es el primer actor latinoamericano en protagonizar un proyecto de esta franquicia. «Andor» (2022), profundiza en la historia del personaje y muestra su transformación en un agente clave de la Alianza Rebelde.

En esta segunda y última temporada, la historia se conecta directamente con los acontecimientos de «Rogue One», cerrando un ciclo para Luna que duró 10 años.

«La gente que ha visto la serie en español es importantísima. Es muchísimo el público que la ve en español y yo les agradezco mucho. Ustedes me han acompañado en todo este viaje, y este viaje también me ha forzado a estar bien lejos de aquí. Pero regresar y cerrar aquí, en casa, es muy especial. Qué chingón sentirse acompañado, de verdad, gracias», expresó Luna.

Luna también reflexionó sobre el impacto que este proyecto ha tenido en su vida personal y profesional, señalando que filmar «Andor» le permitió reconectar con su vocación cinematográfica y con los referentes culturales que lo formaron.

La serie ha sido elogiada por la crítica, y medios como «Vanity Fair», «Forbes» y «Rotten Tomatoes» la han considerado como una de las mejores producciones televisivas del año. Sun