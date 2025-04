Gael García y Paulina Dávila Protagonizan “Santita”

Netflix anunció el inicio de producción de cuatro nuevas series mexicanas como parte de una ambiciosa inversión de mil millones de dólares a lo largo de los próximos cuatro años en el país.

Entre ellas destaca «Santita», protagonizada por Gael García Bernal y Paulina Dávila, bajo la dirección de Rodrigo García.

Esta historia de amor poco convencional sigue a una mujer que se ve obligada a enfrentar decisiones cruciales en su vida. La producción está a cargo de Panorama Entertainment y forma parte del esfuerzo de la plataforma por diversificar las narrativas y reforzar su compromiso con creadores locales.

Además de «Santita», otras tres series entraron en producción:

«No tengo miedo»: Adaptación de la novela italiana de Niccolò Ammaniti, dirigida por Ernesto Contreras. Cuenta la historia de un niño que descubre un oscuro secreto familiar. Actúan Luis Alberti, Fátima Molina y Humberto Busto.

«Los corruptores»: Basada en la novela de Jorge Zepeda Patterson, esta serie de Lemon Studios gira en torno a cuatro amigos involucrados en un escándalo político tras revelarse un video comprometiendo a un alto funcionario. Con Michel Brown, Zuria Vega, Osvaldo Benavides y Raúl Briones.

Aunque no es un tema nuevo, el crimen organizado sigue generando debate en el contenido mexicano. Series y canciones que abordan este fenómeno han captado audiencias internacionales, pero también críticas -incluso desde el ámbito gubernamental- por su forma de retratar la violencia.

Carolina Leconte, vicepresidenta de Contenido para Netflix en México, enfrentó esta discusión durante el showcase «En desarrollo: nuevas series mexicanas», en el que explicó que, aunque el narcotráfico es una realidad que no se puede ignorar, la plataforma no pretende glorificar el crimen.

«No queremos ocultar pedazos de México, pero tampoco hacer apología del crimen. Estamos buscando contenidos que dignifiquen la mexicanidad», expresó. Sun