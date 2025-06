Mariana Garza Respalda a Sasha Sokol

“Por y para ti”. Con esas palabras, Mariana Garza alzó la voz en apoyo a su excompañera del grupo Timbiriche y amiga, Sasha Sokol, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) negara el amparo a Luis de Llano, dejando firme el fallo en su contra por daño moral.

La tarde del 25 de junio, la noticia de la resolución del caso fue difundida por diversos medios de comunicación. Sokol celebró la decisión de la Corte con un extenso mensaje publicado en sus redes sociales. En el texto, compartido en su cuenta de Instagram, la intérprete de «Cada beso» expresó que, aunque la sentencia no borrará el daño que sufrió, sí le ha permitido recuperar el control de su vida: «Llevar las cosas hasta aquí me ha devuelto la capacidad de acción. Puedo cuidarme», escribió.

También destacó que el juicio marcó un precedente importante para la justicia mexicana, ya que, según lo determinado por el tribunal, los casos de abuso sexual contra menores no prescriben en materia civil. Tras la publicación, Mariana Garza reaccionó para mostrar su respaldo y alzó la voz también por otras víctimas. Citó a Sokol con la frase: “Estabilizar la verdad es el principio de la reparación”, y añadió el hashtag #LevantandoTuVozVibrando, verso de la canción «La vida es mejor cantando», emblemática en el repertorio de Timbiriche, grupo que alcanzó gran fama en los años 80. Sasha también recibió mensajes de apoyo de figuras como Lidia Cacho, Vanessa Bauche, Andrés Zuno y Dolores Heredia, quienes reconocieron su valentía al compartir públicamente su historia. SUN