Ex de Alicia Villarreal Asegura no Resistirse a Ningún Proceso Legal

Cruz Martínez aclaró que no está prófugo de la justicia, como se dijo después de que el exesposo de Alicia Villarreal no se presentara a la audiencia pactada el pasado jueves por el proceso legal que enfrenta con la cantante, quien lo acusa de violencia doméstica. El productor explicó a través de un comunicado que su ausencia en dicha audiencia se debió a que sufrió una grave emergencia médica, razones de causa mayor que lo llevaron al hospital.

“Queremos aclarar que el señor Cruz Martínez no se está resistiendo a ningún proceso legal. Si no asistió a la audiencia de esta semana fue por razones de causa mayor. En las primeras horas del día el señor Martínez sufrió una grave emergencia médica y fue internado en un hospital”, se lee. Se especificó que Cruz está dispuesto a comparecer ante cualquier autoridad para colaborar con la justicia de manera plena y transparente.

“El señor Martínez está completamente dispuesto a comparecer ante cualquier autoridad para colaborar con la justicia de manera plena y transparente como lo ha hecho hasta ahora. Reiteramos, su inasistencia no fue por falta de voluntad sino a causas estrictamente médicas que se lo impidieron”.

Aseguró que la orden de aprehensión emitida en su contra carece de fundamento y ya se impugna por las vías legales correspondientes. Por lo anterior la determinación que el señor Martínez está sustraído de la justicia, así como la orden de aprehensión emitida en su contra carecen de fundamento. Actualmente estamos impugnando dichas resoluciones por las vías legales correspondientes. SUN