Yadhira Carrillo da de qué Hablar por Respuestas Sobre Juan Collado

A Yadhira Carrillo le cuesta trabajo admitir con claridad que ya no mantiene una relación amorosa con su ex, el abogado Juan Collado, la actriz, quien regresó a las telenovelas tras años de ausencia, fue cuestionada otra vez sobre su expareja, a quien no desamparó mientras estuvo en la cárcel acusado de delitos como «lavado» de dinero y delincuencia organizada.

Carrillo se prepara para el estreno de «Los hilos del pasado», la nueva versión de «El privilegio de amar», una de las telenovelas más icónicas de la década de los noventa, producción de José Alberto Castro en la que protagonizará el recordado papel de Helena Rojo en «El privilegio de amar», y de Lupita Ferrer en el original venezolano llamado «Cristal».

En junio trascendió que Collado, exmarido también de la actriz Leticia Calderón, estaba estrenando una relación formal con una mujer colombiana de 44 años de edad. Cuando Yadhira se decidió a hablar de Juan Collado, lo hizo a regañadientes, omitiendo detalles y con poca claridad sobre si seguía o no como pareja del abogado, con quien se casó en 2012, luego de librar un escándalo por señalamientos de infidelidad, por parte de su ex Leticia Calderón.

Ahora, en entrevista con el programa «Siéntese quien pueda», Yadhira volvió a ser ambigua con sus respuestas sobre Collado, cuando se le preguntó si pese a la separación, se siguen apoyando, respondió: «Siempre, siempre, siempre, a lo mejor puede doler muchísimo saber a lo mejor que en algún momento ese corazón puede sentir cosas por otra persona y tú tienes que aprender a dejar de ser egoísta». Dijo no saber si le gustaría rehacer su vida si no fuera con Juan Collado; fue enfática al decir que jamás lee algo sobre él, y advirtió de las mentiras que se manejan en medios al respecto. SUN