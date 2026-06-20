La Actriz Livia Brito se Sale con la Suya

Livia Brito evita enfrentar una posible condena de hasta seis años de prisión y el pago de un millón 200 mil pesos al obtener la suspensión de su proceso penal en la Ciudad de México, luego de que un juez federal admitiera a trámite el amparo promovido por su defensa.

El caso, originado por una denuncia de falsedad de declaración tras la agresión al paparazzi Ernesto Zepeda en 2020, queda ahora en manos de la justicia federal, de acuerdo con información presentada el pasado 17 de junio del 2026. Según Erik Rauda, abogado de Brito, la audiencia programada en el Reclusorio Sur fue suspendida, lo que frena cualquier acción penal inmediata y detiene nuevas audiencias.

El litigante afirma que, tras la admisión del amparo, «no hay un caso que perseguir contra Livia Brito», y será el juez quien decida si el proceso continúa o se sobresee. De acuerdo con Imagen Televisión, la defensa sostiene que la acusación carece de sustento suficiente para proceder.

El pasado miércoles 17 de junio, la actriz ofreció declaraciones a medios de comunicación en la Ciudad de México tras la suspensión de la audiencia. Brito manifestó su tranquilidad por la decisión judicial y reiteró su confianza en que la verdad prevalecerá. SUN