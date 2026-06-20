sábado, junio 20, 2026
spot_img
InicioOrbita de estrellasPaloma Cuevas Blinda a Luis Miguel Tras Cirugía
Orbita de estrellas

Paloma Cuevas Blinda a Luis Miguel Tras Cirugía

0
3

Luis Miguel se recupera favorablemente de una cirugía cardiaca en Nueva York. Su pareja, Paloma Cuevas, reagendó compromisos para acompañarlo sin separarse. La noticia fue confirmada por la revista española Semana, quien sigue cubriendo la información del cantante.
La diseñadora Paloma Cuevas ha permanecido al lado de «Micky» durante su delicada cirugía cardiaca y posterior recuperación, ajustando su agenda de ambos. Ni Paloma Cuevas, Michelle Salas ni el equipo de Luis Miguel han emitido comunicados oficiales sobre su salud, manteniendo la discreción habitual del cantante.
Aunque la naturaleza exacta de la afección cardiaca no se ha detallado, se ha comunicado que el cantante se encuentra en un proceso de recuperación plena, cumpliendo estrictamente con el protocolo de cuidados y revisiones médicas. SUN

Paloma Cuevas Blinda a Luis Miguel Tras Cirugía
Artículo anterior
La Actriz Livia Brito se Sale con la Suya
Artículo siguiente
Filtran Nuevos Detalles de la Boda de Taylor Swift y Travis Kelce
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Nueva caravana de migrantes parte de Tapachula en busca de mejores oportunidades laborales

Al Instante staff - 0
Tapachula, Chiapas 20 de Junio.- Decenas de migrantes de distintas nacionalidades emprendieron este sábado una nueva caravana desde la ciudad de Tapachula con la...
Leer más

Lechones Team Celebra Quinto Aniversario con Trail

Al Instante staff - 0
En un ambiente de convivencia, deporte y reconocimiento, el Club Lechones Team celebró su quinto aniversario con la realización de un trail todo terreno...
Leer más

Eduardo Ramírez participa en mesa tripartita para fortalecer la educación y atender al magisterio chiapaneco

Al Instante staff - 0
El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar participó en una reunión de trabajo encabezada por el Gobierno de la República, que preside la presidenta Claudia Sheinbaum...
Leer más
Cargar más
spot_img

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV