Paloma Cuevas Blinda a Luis Miguel Tras Cirugía

Luis Miguel se recupera favorablemente de una cirugía cardiaca en Nueva York. Su pareja, Paloma Cuevas, reagendó compromisos para acompañarlo sin separarse. La noticia fue confirmada por la revista española Semana, quien sigue cubriendo la información del cantante.

La diseñadora Paloma Cuevas ha permanecido al lado de «Micky» durante su delicada cirugía cardiaca y posterior recuperación, ajustando su agenda de ambos. Ni Paloma Cuevas, Michelle Salas ni el equipo de Luis Miguel han emitido comunicados oficiales sobre su salud, manteniendo la discreción habitual del cantante.

Aunque la naturaleza exacta de la afección cardiaca no se ha detallado, se ha comunicado que el cantante se encuentra en un proceso de recuperación plena, cumpliendo estrictamente con el protocolo de cuidados y revisiones médicas. SUN