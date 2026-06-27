sábado, junio 27, 2026
spot_img
InicioOrbita de estrellasBezares da Carpetazo al Docu Sobre Stanley
Orbita de estrellas

Bezares da Carpetazo al Docu Sobre Stanley

0
9

“No lo he visto y no me interesa verlo, la verdad”, dice enfático Mario Bezares sobre el documental «Testigos: La verdad tiene voz», en el cual se supone demuestran que tanto él como Paola Durante nada tuvieron que ver con el asesinato del conductor Paco Stanely, ocurrido el 7 de junio de 1999. Para el actor ya no es extraño que salgan este tipo de materiales entorno al caso, en el cual se han manejado diversidad de teorías y conspiraciones que no terminan de aclarar lo que sucedió y que, curiosamente, señala, siempre se dan a conocer en vísperas del aniversario luctuoso de Stanley.
En este trabajo se presenta el testimonio de testigos protegidos en Estados Unidos, que liberan de toda acusación a Bezares y Durante, y aseguran que fue Carlos Acevedo, alias «El Pato», exagente de la extinta Dirección Federal de Seguridad, quien jaló el gatillo.
“Si es una prueba contundente, si esto es realmente la verdad, yo los exhorto a que la presenten en la Fiscalía, para que este caso sea resuelto y se cierre ya. Los productores (Juan Carlos Uribe y Arlette Garibay) dicen que nos eximen completamente de todo, pues gracias, pero eso lo venimos diciendo desde hace 27 años”, dijo Mario Bezares, quien pasó año y medio en prisión señalado de haber puesto a Stanley, mientras él iba al baño. El conductor y youtuber explicó que este capítulo en su vida está cerrado para él y los suyos, que está disfrutando del buen momento que pasa gracias a su triunfo en «La casa de los famosos México», así que no tiene interés de volver a hablar del tema. SUN

EUM20210719ESP03.JPG CIUDAD DE MÉXICO, TV/Bezares.- Un año y medio estuvo Mario Bezares en la cárcel tras ser señalado como presunto culpable del asesinato de su amigo y compañero de trabajo, Paco Stanley. Durante una entrevista para el canal de YouTube de Yordi Rosado, Mario platicó todo lo sucedido y aclaró detalles que durante años causaron controversia alrededor de la historia de quien fuera uno de los conductores más populares de la televisión mexicana. Foto: Archivo Agencia EL UNIVERSAL/RDB.
Artículo anterior
Gloria Trevi y Mary Boquitas Recobran su Amistad
Artículo siguiente
El Descubrimiento de Gael en Magallanes
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Firman Libros

Al Instante staff - 0
Los alumnos del Jardín de Talentos Kikune, tuvieron una mañana muy especial al compartir junto a sus padres, la alegría de presentar su primer...
Leer más

Piden Atender Rezago Eléctrico que Afecta a Casi 180 Colonias de Tapachula

Al Instante staff - 0
• Miles de familias aún carecen de acceso formal al servicio eléctrico. Tapachula Chiapas 26 de junio de 2026.– Integrantes del movimiento Por Tapachula solicitaron a...
Leer más

Eventos Impulsan Turismo y Reactivación Económica en la Frontera Sur

Al Instante staff - 0
• Indispensable reforzar la promoción de estos eventos tanto en la región como en Guatemala; proponen. Tapachula Chiapas 26 de junio de 2026.- Los eventos deportivos,...
Leer más
Cargar más
spot_img

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV