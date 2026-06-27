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Gloria Trevi y Mary Boquitas Recobran su Amistad

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Gloria Trevi y Mary Boquitas reaparecieron juntas en una imagen publicada desde la cuenta de Jesús Cazorla, esposo de Raquenel, quienes demuestran que han retomado su amistad. La imagen, acompañada por la frase «Sin palabras», muestra a ambas famosas sonrientes junto a él, en una postal que de inmediato comenzó a circular en internet donde cientos de internautas la compartieron.
La coincidencia temporal no pasó inadvertida: la imagen apareció justo cuando el nombre de Sergio Andrade atravesaba una nueva oleada de señalamientos mediáticos por las declaraciones de su hija. El reencuentro de Gloria y Mary llama la atención por varias razones. La principal es el peso de la historia que comparten: ambas estuvieron ligadas al entorno de Sergio Andrade desde jóvenes y durante años sus nombres quedaron inevitablemente conectados al caso Trevi-Andrade, que marcó una de las polémicas más complejas del espectáculo en México.
A eso se suma que su relación atravesó un largo distanciamiento antes de que, en meses recientes, comenzaran a mostrarse nuevamente cercanas. SUN

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