Exhorta Rutilio Escandón a los Alcaldes, Estar Atentos a la Seguridad de sus Municipios

Tuxtla Gutiérrez.- “La mejor política que podemos hacer es el trabajo, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, nos da el ejemplo, lo que hacemos es para proteger al pueblo, los niveles de seguridad están bien, pero trabajamos para estar mejor”, afirmó el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, al encabezar una reunión de trabajo con el gabinete legal y ampliado, a la que asistieron también presidentes municipales.

El mandatario pidió a los presidentes municipales estar atentos a la seguridad de manera permanente y actuar con responsabilidad, pues, dijo, “el cumplimiento de nuestro deber es el mejor ejemplo que podemos dejarle a nuestros hijos; usemos a los elementos y herramientas de seguridad para cuidar a la sociedad”.

Escandón Cadenas insistió que hay que entender la política como trabajo para poder atender las necesidades de la sociedad y afirmó que el presidente López Obrador ha pedido replicar las reuniones de seguridad a las ocho de la mañana, “no hay un pretexto, no podemos faltar, tenemos que darle continuidad”.

En este sentido, destacó que la ciudadanía espera que sus autoridades estén atentas a todos los asuntos y el de seguridad es primordial, es por ello que, desde la Mesa de Seguridad, todos los días se analizan las tareas y se da el seguimiento necesario a fin de implementar estrategias conjuntas entre los tres órdenes de gobierno.

“Ahí está la importancia de la coordinación permanente, por ello, invito a los presidentes municipales a que hagamos de la seguridad un quehacer fundamental, que la asumamos con mucha seriedad, que no se maquillen las cosas, que no nos digan lo que queremos escuchar, vamos a evitar la corrupción en la información que genera el gobierno, estamos llamados a responderle al pueblo, ese es el mandato del 1 de julio”, subrayó.

El mandatario chiapaneco indicó que, pese a que los niveles de seguridad están bien, si no se tiene el debido cuidado el crimen podría infiltrarse, de ahí la importancia de que los alcaldes se sumen a la estrategia de seguridad y sean parte del cambio de la vida pública del país.

“Seamos parte de esta nueva generación de servidores públicos, empezando con la protección a la sociedad; no hagamos las cosas al ahí se va, vamos a quitar el exceso en las policías, cuidarán al pueblo y no a los servidores públicos, demostremos que estamos viviendo una verdadera transición del país”, agregó.

Finalmente, tras advertir que se eliminará el fuero constitucional y se elevará a delito grave el fraude electoral, Rutilio Escandón hizo un llamado a no dividir a los pueblos y respetar a quienes fueron sus adversarios en la contienda electoral pasada, además de exhortar a no pintar los espacios públicos del color de ningún partido pues ahora se representa a la sociedad en general.

Estuvieron presentes el comandante de la XXXI Zona Militar, José Ernesto Zapata Pérez; el capitán de Navío de la XIV Zona Naval, Alex René Mendoza Aguilar; el delegado de la Procuraduría General de la República, Efraín Alonso Gastélum Padilla; el coordinador de la Policía Federal en Chiapas, Jesús Martínez Hernández; el secretario general de Gobierno, Ismael Brito Mazariegos; el fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca.

Asimismo, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Gabriela Zepeda Soto; el coordinador de Programas Federales en Chiapas, José Antonio Aguilar Castillejos; el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Juan José Zepeda Bermúdez; el secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Sergio Alejandro Aguilar Rivera. Comunicado de Prensa