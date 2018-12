Ganaderos Exigen Frenar el Tráfico de Carne Procedente de Guatemala

* Contrabando Afecta Salud de los Consumidores.

Tapachula, Chiapas; 15 de Diciembre.- Ganaderos del sector social exigieron este día que las autoridades pongan un alto al contrabando procedente de Guatemala, así como que los policías dejen de estar pidiendo el moche para hacer como que nada pasa en esta frontera sur.

Otras de las propuestas son que la SAGARPA y Secretaría de Salud cumplan con la parte que les corresponde. La primera dependencia debe atender mediante sus inspectores el secreto a voces de que todos los días entran, procedentes de Guatemala, una gran cantidad de cabezas de res y carne destazada que es comercializada en los mercados de la región. La segunda debe de atender lo sanitario.

En entrevista, Berzaín Mejía Rubio, presidente de la Asociación Ganadera Local “General Emiliano Zapata”, del municipio de Tapachula, informó que el contrabando no es nuevo, “esto lo sabemos todos, ha sido desde siempre y ha permanecido como consecuencia del solapamiento de los policías, de los inspectores de Sagarpa, que se han amafiado con los contrabandistas”.

De manera extraña “se descubrió” hace unos días con el decomiso de varias cabezas de res, seguramente porque entró el nuevo Gobierno Federal, fuera de ello nunca ha habido operativos.

Ese contrabando afecta severamente a los ganaderos y a los tablajeros, porque no pagan impuestos, vienen y malbaratan la carne y no solamente son cabezas, pasan hasta ganado en piezas para distribución en los mercados, aseguró.

“A nosotros nos impacta en mucho porque nuestro ganado vale menos, porque es una gran cantidad de ganado de contrabando que ingresa, de dudosa procedencia, no se sabe si viene sano, pero llega a los mercados donde es distribuido, así como con los que venden tacos”, afirmó.

El dirigente ganadero manifestó que nada viene legal, no se están cuidando las normas oficiales de calidad ni sanitarias, para que la población tenga certeza en lo que está comiendo, porque aparte del daño patrimonial “nosotros hemos estado perdiendo día a día el valor de nuestras reses, cada día vendemos más barato porque hay mucha competencia desleal”.

Desde el momento en que viene de contrabando es porque viene de manera ilícita y eso lo han permitido las autoridades como resultado de los moches que están a la orden del día, “esperemos que esto ya pare y que pongan orden tanto el nuevo gobierno como las instituciones, deseamos que se imponga la legalidad y no se violenten los derechos de nosotros los mexicanos que trabajamos día a día para que esto mejore”. EL ORBE / Rodolfo Hernández González