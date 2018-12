El INE de Los Organismos Más Caros del Mundo: López Obrador

*Lo Conmina a Someterse al Programa de Autoridad.

Ciudad de México, 18 de diciembre.-El presidente Andrés Manuel López Obrador, tundió al Instituto Nacional Electoral (INE) al decir que es uno de los organismos de los más caros del mundo y les cuestionó si es tan complicado organizar una elección limpia y libre.

“No puede ser que tengamos un organismos para organizar elecciones que es el más caro del mundo, qué es tan complicado organizar una elección limpia y libre, vamos ventilando todos estos asuntos porque el dinero no es del gobierno, no es de los funcionarios, es del pueblo, de los funcionarios”, criticó.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, en la que explicó lo que ha recibido en la primera quincena de diciembre, pidió a los organismos autónomos que apliquen programas de austeridad y se reduzcan los sueldos a sus altos funcionarios.

“Los del Poder Legislativo están haciendo lo mismo, tanto en Cámara de Diputados y Senadores, y yo espero que los organismos autónomos actúen de la misma manera”, abundó,

Asimismo, calificó como una falacia que si se le paga bien a los altos funcionarios públicos, no habrá corrupción.

“El sofisma de que si ganan bien los servidores públicos y están colmados de privilegios, van a ser eficientes y honestos. Entonces eso se termina en lo que corresponde al Ejecutivo”, advirtió. Sun