Fuerzas Productivas Presentan a Rutilio Escandón Propuestas de Desarrollo Para la Costa-Soconusco

DEMANDAN CONTINUIDAD A LA GESTIÓN Y CONSOLIDACIÓN LA ZONA ECONÓMICA ESPECIAL DE PUERTO CHIAPAS; PRIORIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL, PARQUE AGRO-INDUSTRIAL, ENTRE OTROS. *QUE SE ATIENDA LA SEGURIDAD PÚBLICA, SALUD, EDUCACIÓN Y SE COMBATA LA CORRUPCIÓN.

Tapachula, Chiapas, 19 de diciembre.- Un documento con 16 propuestas que merecen atención, para impulsar el desarrollo en la región Soconusco, fue planteado este día por los sectores productivos, empresariales, profesionistas y comerciantes al gobernador del estado de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas.

En el documento, firmado por los representantes de 18 organismos de esta región, se explica que “le expresamos nuestra felicitación como nuevo gobernador constitucional del estado de Chiapas, haciendo extensiva esta felicitación a quienes conforman el cuerpo de gobierno, confiados de que esta nueva generación política sabrá responder a la justa demanda del pueblo chiapaneco, en materia de: seguridad pública, salud, educación, corrupción y desarrollo sustentable”.

Destacan su disposición e interés por coadyuvar con las acciones del gobierno del estado para lograr el desarrollo y crecimiento de la costa de Chiapas. Es impostergable la inversión pública y privada, para impulsar el progreso económico de la región.

En el primer punto destacan que se debe dar continuidad a la gestión y consolidación del proyecto de Zonas Económicas Especiales para fortalecer las inversiones que se han realizado en esta zona; además de priorizar el útil funcionamiento de la Administración Portuaria Integral (API) Puerto Chiapas, el Parque Agro-Industrial, entre otros.

En el documento que respaldan Alfredo Torres Monzón, de la Asociación de Egresados Politécnicos de la Costa de Chiapas; Alfredo Cerdio Sánchez, Consejo Regulador del Mango Ataulfo del Soconusco; Alfredo Simón Aisa Conesa, COPAC; Benjamín Martínez López, Asociación de Constructores del Soconusco y Costa, proponen focalizar y alinear los programas tanto federales como estatales que mitiguen la marginación y la pobreza, desarrollando las habilidades y vocaciones productivas de los ciudadanos, evitando desequilibrio social y la dispersión de recursos públicos en actividades improductivas.

Otro de los puntos que se abordan es que la inversión pública mejore la infraestructura de la región, con instalaciones en óptimas condiciones que ofrezcan servicios de calidad en atención al público. En materia de vialidad, atender los principales puntos de conflicto vial, con el concurso de expertos, construir glorietas e instalaciones necesarias que privilegien al peatón y agilicen el transporte público, urbano y privado para un tránsito seguro y de calidad que alienten el turismo.

Proponen un corredor turístico que abarque toda la zona costera del estado de Chiapas, en beneficio de las comunidades que por años han estado en completo abandono, potenciando sus recursos naturales y biodiversidad; alentando la inversión pública y privada. Para ello es necesario un gobierno más equitativo y humanista, apoyado en una estructura administrativa acorde a las realidades de las regiones, no es lo mismo la frontera norte que la frontera sur, se debe considerar la fortaleza de los ciudadanos y sus riquezas naturales. Es Imprescindible la promoción a nivel local, estatal y nacional para traer más visitantes y turismo a la Región Soconusco.

Se sumaron a la propuesta Carlos Daniel Rodríguez Rivas, Colegio de Ingenieros Civiles de Tapachula; Carlos Enrique Cinco Lau, Asociación de Emprendedores del Soconusco; Carlos Murillo Pérez, Canaco Servytur Tapachula; Enrique Cabal Arrevillaga, Asociación Agrícola Local de Fruticultores del Soconusco; Enrique Cabal Arrevillaga, Junta Local de Sanidad Vegetal de Fruticultores de Chiapas, quienes coinciden que “somos la puerta de entrada a México, y es de vital importancia brindar tranquilidad a las familias, por tanto requerimos mayor seguridad y reforzamiento de las corporaciones policiacas en nuestra franja fronteriza, así como en cada uno de los municipios que conforman la región costa de nuestro estado”.

Exigen Estado de Derecho y la correcta aplicación de las leyes con una fiscalía autónoma que castigue a delincuentes.

La sexta propuesta se refiere a que la migración no controlada trae como consecuencia: comercio informal, delincuencia, prostitución, indigencia, etc.; tanto que se puede observar la mercancía que se ofrece en la calle, el estigma y discriminación hacia mujeres migrantes que laboran en bares, cantinas y hoteles de paso. También que no se debe abrir cantinas en la región porque mina la economía de los incautos, ya que en estos centros de vicio nunca se gana. Es y será responsabilidad de las autoridades competentes la aplicación de la ley sin trasgredir los derechos humanos, las normas, tratados y derechos internacionales para estas personas.

Añaden que en apego a las leyes, sancionar y castigar, con el debido proceso, todo uso o apropiación ilegítima de recursos públicos, del pasado, del presente y del futuro gobierno, recuperando lo extraído del patrimonio público.

Impulsar una Ley que Regule los Criterios de Asignación y Ejercicio del Gasto Público, además de la modernización y sistematización de un gobierno electrónico para facilitar la gestión ciudadana en trámites y pagos, propuesta que también es respaldada por José Antonio Toriello Elorza, Coparmex Costa de Chiapas; Leopoldo Cancino Guzmán, Colegio de Ingenieros Industriales Consultores del Soconusco; Margarita Concepción Arenas Ibarias, Colegio de Posgraduados de México; Martha Beatriz Villaseñor Molet, Asociación de Hoteles y Moteles de la Frontera Sur.

Hacen hincapié que Chiapas es el máximo productor de energía eléctrica, por lo que exigen reducción de tarifas eléctricas para todo el estado de Chiapas.

Mayor desarrollo y fortalecimiento a los sectores agropecuario y pesquero, con programas destinados al campo que permitan realmente consolidar la producción agrícola, económica y el desarrollo de nuestros productores para impulsar nuestra economía, es otra de las necesidades que piden al gobernador Rutilio Escandón sean atendidas.

Gestionar la Reducción del IVA al 8% e Impuestos sobre la Renta al 20% en la Frontera Sur, esto en virtud de que el gobierno federal apoyará a la Frontera Norte y pedimos igualdad de circunstancias; de concretarse, esto contribuirá a consolidar inversiones y nuestra economía en un franco desarrollo económico y social. Vale la pena mencionar que el impacto de ingresos fiscales comparando la Frontera Norte con Frontera Sur es de 200 a 1, lo cual da una gran factibilidad de poderlo hacer por parte de su gobierno, propuesta que también es avalada por Martha Patricia de la Cruz Vázquez, Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias Capítulo Tapachula, Miguel Reyes del Pino, Unidad Ciudadana.

Los representantes de los sectores productivos, empresarial y profesionistas están a favor de mejores servicios de salud, asignando un presupuesto que permita brindar atención digna, responsable y de calidad. “Requerimos contar con lo necesario concerniente a Medicamentos, material idóneo, personal calificado, entre otros”, precisaron.

En la misiva dirigida al gobernador del estado, señalan que se necesita educación de calidad en todos los niveles, con condiciones óptimas de infraestructura, servicios e impartición de conocimientos; desarrollo de habilidades y capacitación para el trabajo.

Se requiere acceso a capital de riesgo, subsidios y financiamientos a través de un órgano regional que concentre, analice, presupueste y gestiones los recursos federales y estatales orientados al sector productivo; que provea esquemas de financiamiento innovadores, ofrezca crédito directo y fondo de garantías a tasas competitivas. Instituir un fideicomiso de préstamos que atienda principalmente aquellas microempresas que, por su propia naturaleza, no tienen los recursos tanto técnicos como económicos para su desarrollo, ni acceso al crédito bancario, agregaron.

Otros de los firmantes, Rosa Loreto Cuevas Mordaunt, Asociación de Agentes Aduanales; Roberto García Zenteno, Sendero Peatonal; Orlando Méndez Barrios, Colegio de Arquitectos de Chiapas, también respaldan que si bien, por ley el proceso de planeación de la administración pública establece metas a nivel sexenal, es indispensable contar con un programa de largo alcance que tenga un horizonte a 30 años, para establecer proyectos industriales, Agroindustriales, Turísticos y de Infraestructura que den certeza para un desarrollo económico sustentable y sostenible.

Finalmente, se explicó que las diferentes Cámaras, Colegios, Organizaciones y Asociaciones del Sector Empresarial y Productivo de Tapachula, el Soconusco y la Costa de Chiapas, están en la mejor disposición de contribuir con el desarrollo de la región, con el firme objetivo de hacer del municipio y estado, un mejor lugar de vida para las familias chiapanecas. EL ORBE / Rodolfo Hernández González