Exigen Regular Presencia de Migrantes en la Frontera

*Alertan de Nueva Oleada de Centroamericanos.

Tapachula, Chiapas, 27 de diciembre.- Ante el anuncio de una nueva oleada de migrantes que llegará procedente de Centroamérica se hace necesario que el gobierno federal ponga orden en la región fronteriza y se cierre el paso con la presencia de las fuerzas federales, señaló Anaximandro Robles Martínez, habitante de la colonia Morelos de esta ciudad.

Dijo que ya basta que México sea candil de la calle y oscuridad de su casa, ya que se pone a otorgarles beneficios a los migrantes con programas sociales como el Empleo Temporal, mientras que a los mexicanos les ponen infinidad de trabas y finalmente ni se los otorgan.

Al tiempo de identificarse como luchador social y habitante de la colonia Morelos que se encuentra bastante cerca de la11 de Septiembre, Los Pinos, Santa Clara, San Antonio Cahuacan, dijo que son comunidades bastante complicadas por el paso permanente de migrantes.

Es preocupante la situación que día a día se está viviendo en esta región con el paso indiscriminado y descontrolado de migrantes que acuden a solicitar refugio, que lamentablemente no son investigados a fondo y no se saben sus antecedentes en su país y aquí reciben beneficios que no les corresponden y muchos de ellos se dedican a delinquir, generando inseguridad en la llamada “Perla del Soconusco”.

Se vive una situación bastante triste y dolorosa como consecuencia que los gobiernos están permitiendo la llegada masiva de migrantes que carecen de documentos, “la pregunta es quién se está beneficiando en todo esto, quién es el que gana y hacia dónde se están yendo las utilidades, son las preguntas que se hacen miles de ciudadanos porque tenemos una pobreza total y completa aquí, pero las autoridades ahora buscan beneficiar a los que llegan de otros países”.

Aseguró que en la región ya no se puede vivir en paz con tantos homicidios, robos, asaltos, “los extranjeros hacen la vida imposible a los habitantes de esta zona, toda vez que esos migrantes reciben toda la protección del gobierno y de organismos de derechos humanos mientras que los chiapanecos estamos en el desamparo total”.

Robles Martínez manifestó que preocupa que el gobierno no tome cartas en el asunto a los reclamos de la sociedad ante la ola de inseguridad, desgraciadamente las organizaciones defienden a esos migrantes, dicen que nos ensañamos con ellos,“si nosotros no cuidamos nuestra casa quién la va a cuidar, porque además vienen a desplazar la mano de obra, principalmente generan inseguridad”.

Otro de los planteamientos que hizo es que se hace necesario que se ponga orden en el albergue Belén que se ha convertido en un foco de inseguridad.

“La petición no la hago yo, es un reclamo generalizado de la población porque es necesario que defendamos nuestros derechos debemos exigirle a las autoridades que paren este descontrol porque es una frontera abierta, porosa, por donde entran quienes quieren, es necesario que ACNUR y COMAR indaguen más sobre a quienes presentan solicitudes, toda vez que no deben dar refugio con tanta facilidad”, explicó.

Se tiene conocimiento de la llegada de más de 15 mil migrantes, por lo que es necesario que el gobierno federal tomé acciones preventivas y cierren la frontera, si bien es cierto que viene gente a trabajar pero también hay mucha gente que viene a agredir, a ocasionar problemas, a cometer homicidios, asaltos o a estar pidiendo dinero en las esquinas, concluyó. EL ORBE / Rodolfo Hernández González