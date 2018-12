Comercio Informal Provocó Bajas Ventas a los Negocios Establecidos

Elmer Herrera Aquiáhuatl, el declarante.

* Lamenta la ACEPITAP.

Tapachula, Chiapas; 29 de Diciembre.- En lo que va del mes de Diciembre las ventas no han sido como se esperaba, es decir, no se cubrieron las expectativas del sector comercial, informó el presidente de la Asociación de Comerciantes Propietarios de Inmuebles de Tapachula (ACEPITAP), José Elmer Herrera Aquiáhuatl.

La temporada de fin de año es de las más esperadas por los comerciantes, ya que es donde se registra mayor actividad, pero este año en particular sí hubo movimiento aunque se percibió una disminución con respecto a los años anteriores, agregó.

Los días pico son después de la quincena y hasta el mismo 24 de Diciembre, que es cuando las ventas superan entre un 200 al 300 por ciento, sin embargo, difícilmente se pudo alcanzar el 200%, incluso se pudo observar en las calles y banquetas poca afluencia de compradores.

Les sigue afectando el comercio informal, ya que de alguna manera la gente lo piensa para acudir al centro a realizar sus compras, toda vez que como consecuencia de ese sector informal se forman tumultos y es cuando los carteristas aprovechan para abrir los bolsos y cometer los robos y las personas se dan cuenta cuando van a realizar alguna compra o cuando llegan a su casa, dijo.

Herrera Aquiáhuatl reconoció que sí hay vigilancia policiaca, sin embargo no se puede evitar ese robo que se hace cuando abren las mochilas y las bolsas del transeúnte, lamentablemente es un delito que hasta la fecha ha sido difícil de evitar.

Ahora la esperanza es para el 31 de Diciembre, esperan que las ventas mejoren un poco, “siempre esperamos que en el día final del año haya un repunte como generalmente se ha dado en años anteriores y este no debe ser la excepción, toda vez que se vienen arrastrando deudas de meses anteriores y es en diciembre cuando se tiene la esperanza de poder liquidar, sobre todo los altos cobros de la CFE”. EL ORBE / Rodolfo Hernández González