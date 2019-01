Alfonso Cuarón se Alza Como el Mejor Director en los Globos de Oro

* Roma Obtiene Premio Como Mejor Película Extranjera.

Alfonso Cuarón y su cinta “Roma” sin duda alguna es una de las consentidas de la prensa y el público al llevarse el Mejor Director en los Globos de Oro 2019.

El mexicano venció a Bradley Cooper, A Star is Born (“Ha nacido una estrella”), Peter Farrelly, Green Book (“Green Book: una amistad sin fronteras”), Spike Lee, BlacKkKlansman y Adam McKay, Vice (“El vicepresidente: más allá del poder” o “El vicio del poder”).

“Nuevamente gracias a la Asociación de Prensa extranjera de Hollywood y una vez más a mis productores, a mis socios, a Netflix por haber hecho posible esta película improblable. Es como estar haciendo trampa, simplemente porque mucho de lo que estaba haciendo simplemente es ser testigo y disfrutar a Yalitza Aparicio y Marina de Tavira existiendo en la pantalla y estaré eternamente agradecido con ellas.

“Otra parte de mi me dice que en realidad esta película la dirigió Libo (niñera), mi familia, mi madre. Quizá más importante aún, por este complejo laboratorio que me dio forma y me crió. Y como siempre a mis hijos, muchas gracias”

Anteriormente en la ceremonia, “Roma” había ganado el galardón como Mejor Película Extranjera, aunque perdió en la categoría de Mejor Guion. Sun