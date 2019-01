Los Migrantes Violentos No son Bienvenidos a México: Obispo

*Nombran Nuevo Director del Albergue “Belén”

Tapachula, Chiapas, 9 de enero.- “Nos preocupa la situación de la frontera sur, en donde se viola el derecho de los migrantes a entrar, cuando vienen por situaciones de violencia o de necesidad de su país de origen, buscando al menos la sobrevivencia”, afirmó el obispo de la Diócesis de Tapachula, Jaime Calderón Calderón.

Al preguntarse sobre la postura del gobierno federal y tomando como experiencia la segunda caravana violenta, en torno a que no los van a dejar entrar, pero los que vienen dicen que van a entrar a como sea, monseñor señaló que “es lo mínimo que pedimos, respeto y educación y eso no tendría que ver con el hecho de regresarlos o no, desde entrada les pediríamos, desde la iglesia que aboga siempre por la paz, a que si alguien se sintiera motivado a querer entrar con violencia, les diría que siempre serán recibidos, pero no con violencia”.

“No participamos de la violencia, les exhortamos a no utilizar ningún medio, ni dejarse provocar ni provocar, porque llegan a México donde a pesar de las situación tan convulsa de violencia, México siempre se ha caracterizado por ser noble, hospitalaria como ninguna nación, nosotros decimos bienvenido a tu casa, pero indudablemente las autoridades tendrán que hacer valer la autoridad, las leyes, creo que habrá que tener siempre como mucho respeto en que en el conjunto hubiese gente violenta, entonces decirles, los violentos no son bienvenidos”, añadió.

Durante la presentación del nuevo director del Albergue Diocesano Belén, que estará a cargo del presbítero César Augusto Cañaveral Pérez ,exhortó al gobierno mexicano a que haga más humanitarias las políticas migratorias hacia quienes ingresan al país por esta frontera y que atienda el fenómeno migratorio de forma ordenada y segura, dándoles seguridad en su llegada, tránsito o destino.

“Todos estamos bajo la mirada y el respeto de los derechos humanos, creo que en eso sí habrá que estar como muy atentos todos, México siempre se ha distinguido por tener un sentido humanitario, a nosotros como iglesia no nos toca cambiar las leyes, nos toca tratar de vivir en un estado de derecho y favorecer un estado derecho, indudablemente, es necesario que la forma, el actuar, corresponde siempre al respeto de los derechos internacionales, pero sobre todo el respeto al derecho que tiene una persona de ser tratada con dignidad”, destacó.

Calderón Calderón indicó que “nos preocupa la ola de violencia que se ha generado en esta región fronteriza, en donde invitamos a los tres niveles de gobierno que realicen los operativos de seguridad correspondientes, principalmente en zonas marginadas para proteger a la ciudadanía. Vemos con preocupación que en los tiempos actuales las actitudes de racismo, xenofobia y discriminación hacia los migrantes y refugiados alcanzan proporciones alarmantes en el país”.

Por su parte el nuevo director del Albergue Diocesano Belén, César Augusto Cañaveral Pérez, señaló que con la llegada de los 15 mil migrantes que se ha anunciado desde Centroamérica, la iglesia católica no tiene capacidad para atender a tan alto número de personas y que además ellos son únicamente coadyuvantes en lo que se refiere al tema humanitario, se hace necesaria la participación de las instancias de gobierno y anunció que en los próximos días tendrán acercamiento con las autoridades para ver la logística.

Es un flujo permanente de migrantes que llegan a diario a esta zona y la iglesia ha respondido, gracias a Dios, con generosidad y mucha responsabilidad, además la Dimensión de Movilidad Humana en toda la República Mexicana ya tiene acciones concretas, entre ellas 77 casas de migrantes en todo el corredor migratorio hasta la frontera norte, agregó.

El también encargado de la Pastoral de Movilidad Humana informó que el albergue a su cargo y que reinició operaciones este miércoles tiene capacidad para 180 personas y funcionará a puerta cerrada, por seguridad de quienes están al frente, de los migrantes para que no estén a la intemperie, a merced de los polleros y traficantes y por la comunidad que demanda seguridad. EL ORBE / Rodolfo Hernández González