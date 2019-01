Sin Explicación Alguna SEDESOL Cerró las Estancias Infantiles

*Cancelaron los Recursos.

Tapachula, Chiapas; 10 de Enero.- Sin ninguna explicación la Secretaría de Bienestar Social, antes Sedesol, cerró las estancias infantiles y dejó sin el servicio a madres trabajadoras y a sus hijos, en su mayoría de escasos recursos económicos.

Las propietarias y Directoras de las estancias en esta ciudad informaron que están preocupadas porque la 4a. Transformación les canceló el servicio de la manera más vil, toda vez que en la dependencia federal nadie les da la cara, dejando a muchos niños sin atención y cuidados mientras sus padres trabajan.

Les quitaron el recurso del mes de Enero, ya les confirmaron que no se los van a pagar.

También están a la espera de que les paguen el mes de Diciembre, situación que les preocupa porque ya invirtieron en personal, otros en la renta, además del pago de electricidad y agua, entre otros.

Muchos abrieron de manera particular, eso quiere decir que los papás están pagando la cuota de mil Pesos sin alimentos, y 1500 pesos con alimentos. Los papás decidieron que es lo que necesitaban, pero no todos están en condiciones de pagar, además hubo recorte de personal.

En Tapachula funcionan 40 estancias, con un promedio de 30 niños cada una, de ese número y por la necesidad de los padres que deben trabajar, la mitad se quedó en la modalidad de particular y el resto se fue a la calle por no tener dinero para pagar. EL ORBE/Rodolfo Hernández González