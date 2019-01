AMLO Pide Apoyo Para Combatir Huachicoleo

* Se Impulsará la Economía, Afirma.

Ciudad de México; 12 de Enero.- El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió apoyo a los mexicanos para que respalden la campaña del combate al huachicoleo (robo de combustible) y así se purifique la vida pública del país.

“Ayúdanos apoyándonos en esta campaña de combate al huachicol, en el combate al huachicol de arriba para abajo y en el combate a la corrupción y a la impunidad. Hablen a la gente, y sobre todo háblale a quienes por necesidad apoyaban a esos actos ilícitos, hay que hablar con ellos y convencerlos de que ahora ya el gobierno no roba y que a nadie le va a faltar trabajo y bienestar”, expresó en un mensaje a la nación.

El primer mandatario sostuvo que el antiguo régimen y el antiguo gobierno no estaba hecho para ayudar al pueblo, “pero sí para facilitar el saqueó en beneficio de algunos cuántos”.

“Un ejemplo es el huachicol, que se permitía desde arriba y significaba pérdidas oficializadas de 65 mil millones de pesos al año. Por eso estamos enfrentando ese robo descarado a la nación para que lo que ahorremos con esta medida y otras de combate a la corrupción se utilice en programas de desarrollo, que haya bienestar para el pueblo”, dijo.

Reiteró a los ciudadanos que hablen mucho con la gente para que “estas acciones corruptas que se llevaban a cabo se eliminen y no tengan ningún apoyo social”.

“Qué los corruptos, sean del gobierno o los traficantes de influencia de siempre, no tengan ningún apoyo porque antes se dedicaban a robar y no perdían ni siquiera su respetabilidad”, expuso. Sun