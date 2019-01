México Ayuda a Centroamericanos y no a su Pueblo que Está Hambriento

Miguel Reyes del Pino, el declarante.

Tapachula, Chiapas; 18 de Enero.- Es lamentable que el Gobierno Federal continúe siendo candil de la calle oscuridad de su casa, toda vez que en el país, principalmente en Chiapas, hay infinidad de problemas que están sin resolver, entre ellos los desplazados, informó el empresario, integrante de Unidad Ciudadana, Miguel Reyes del Pino.

A pesar de que se había anunciado que se les iba a concentrar en Ciudad Hidalgo, donde se iba a realizar una infraestructura en el estadio de futbol para poderlos atender y permitirles el ingreso al país de forma ordenada, sin embargo, no se sabe qué va a pasar porque muchos ya están llegando a esta ciudad.

Si bien es cierto que son personas que buscan mejorar sus condiciones de vida en los Estados Unidos, a lo mejor muchos optarán por quedarse en esta región o en cualquier parte del país, pero esta situación es un poco compleja, parece ser que el Gobierno Federal sólo va a dar una especie de visa humanitaria y esto no les va a permitir trabajar, explicó.

Eso viene a complicar un poco la situación de los migrantes porque al no tener una estancia formal en el país, es difícil que pueda encontrar un empleo formal y lo preocupante es que se incorporen a la informalidad y no estarán contribuyendo a la economía local, menos a la economía nacional, entonces el llamado a las autoridades es que se tomen las medidas correspondientes, dijo.

Tampoco debe ocurrir que haya contratación de mano de obra barata y se desplace a los mexicanos, porque si ya de por sí vienen con problemas en su país, imagínate que vengan al nuestro para que se empleen o se incorporen a una economía ilegal o subterránea y no aporten nada al desarrollo del país.

Es necesario que perdure la paz y la seguridad, y la gente que ingrese al territorio venga con las mejores intenciones, las autoridades deben de verificar quiénes son y sus antecedentes, añadió.

Reiteró su llamado al Gobierno para que no sea candil de la calle oscuridad de su casa, porque aquí hay también mucha gente que está en condiciones de vulnerabilidad y necesita atención, el mismo trato que se le esté dando a los migrantes que, con toda seguridad tienen todo el derecho de que se les apoye y se les ayude, es también prioritario que se atienda a la sociedad tapachulteca y chiapaneca, “porque también tenemos grandes problemas, como es los desplazamientos, la realidad Chiapas sigue siendo muy crítica y es momento para que se les dé solución”. EL ORBE / Rodolfo Hernández González