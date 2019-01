Cafetaleros Cosecha su Primer Triunfo Ante Correcaminos

Tapachula, Chiapas.- Cafetaleros de Tapachula, vencio este sábado dentro estadio Olímpico “Manuel Velasco Coello” al conjunto de Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), con marcador de 4-1, esto como parte de la jornada 3 del torneo Clausura 2019 de la Liga de Ascenso MX.

El equipo Tapachulteco, presentó a su nuevo refuerzo, el colombiano Franco Arizala, quien respondió con una anotación. Con este triunfo, el equipo tapachulteco sumó sus primeros tres puntos y ha quedado listo para recibir este martes 22 a Cimarrones, dentro de la jornada 3 del torneo de Copa MX.

Un partido complicado en el primer tiempo de ida y vuelta con unos Albiverdes muy ofensivos y el minuto 10 llegó la primera oportunidad para los de casa cuando Adrián Marín envió un centro por el lado izquierdo y Quintana llegó para rematar, pero lo hizo de manera complicada y el balón pasó por un lado del poste a la izquierda del portero.

Debido a esa presion que metieron los Cafetaleros el marcador se abrio apenas en el minuto 12, a través de Néstor Olguín, quien se metió por el lado derecho, controló y disparó raso junto al poste, colándosele el balón al portero Humberto “Gansito” Hernández.

El conjunto visitante quiso responde de inmediato y cuatro minutos 4 después llegó la respuesta por medio de Arturo Ortiz, fue por un centro y de volea prendió el balón, el que salió a la izquierda de la portería de Carlos López, librandose de esa manera los de casa.

En el minuto 17 Cafetaleros volvió a insistir, ahora por conducto de Marín quien desde bastante fuera del área disparó fuerte, pero el balón pasó por arriba del travesaño de la portería de Correcaminos.

Un minuto después llegó un cabezazo de Oliver Ortiz, pero el balón se fue a la izquierda de la portería defendida por Hernández.

Los visitantes no dejaron de insistir y en el minuto 21 hubo una jugada peligrosa en el área de Cafetaleros, cuando Ignacio González se metió por la banda derecha y envió su centro cortito. Fue entonces cuando un delantero de Correcaminos chocó en la jugada con Bruno Tiago y quedaron lesionados ambos jugadores.

Correcaminos insistió nuevamente y en el minuto 31 en una acción peligrosa, dos disparos de los delanteros de Correcaminos bien detenidos por el guardameta Carlos López, salvando a Cafetaleros de lo que parecía una anotación.

Correcaminos, no bajo la guardia y en el minuto 44 Claudio González conectó de cabeza un centro que le llegó por la derecha y logró colar el balón a la horquilla del arco defendido por Carlos López, quien se estiró pero ya no pudo contener el balón, cayendo así el gol del empate para los visitantes y poner los cartones en 1-1.

En la parte complementaria los Cafetaleros aprovecharon una jugada por el centro, donde Christian “Hobbit” Bermúdez filtró un pase a la llegada de Adrián Marín, quien conectó por abajo para batir a Hernández. Este segundo gol de Cafetaleros fue en el minuto 57 y asi poner el 2-1.

En el minuto 62, “Hobbit” Bermúdez se metió hasta la línea de meta, pero su centro, fuerte y raso, no pudo ser conectado. Nadie llegó a tiempo para cerrar la pinza, yéndose allí una oportunidad a los de casa.

Los locales insistían. Y fue el ariete colombiano Franco Arizala quien les dio alegría a los aficionados en el minuto 65, cuando conectó de cabeza un centro que le llegó por la derecha, para anotar el tercer tanto de Cafetaleros.

Los visitantes fue otra vez hacia arriba, y un disparo suyo pasó por encima del travesaño de la portería defendida por López.

Para entonces Cafetaleros estaba con la moral por las nubes. Eso lo aprovechó cuando ya faltaba un solo minuto, cuando el uruguayo Diego Alaniz, que había entrada de cambio, puso el cartón final para el 4-1 definitivo.

Cafetaleros suma su primer triunfo del torneo, e inmediatamente preparará los trabajos para recibir el próximo martes 22 de Enero al conjunto de Cimarrones en actividad correspondiente a la jornada 3 de la Copa MX. El ORBE/Nelson Bautista