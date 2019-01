Pésimo Servicio a Usuarios Ofrecen Operadores del Tapachultecobus

Florentino Trujillo, el declarante.

* Se Quejan Personas de la Tercera Edad.

Tapachula, Chiapas; 19 de Enero.- Adultos mayores denunciaron que el despachador del Tapachultecobus, de nombre Martín “N”, que se encuentra en la parada ubicada en el fraccionamiento Los Palacios, les da pésimo trato, además de no permitirles que paguen el cincuenta por ciento del pasaje.

Uno de los afectados, Florentino Trujillo, con domicilio en Los Palacios 2, dio a conocer lo lamentable de no respetarles la tarifa de adulto mayor.

Dijo que hace unos días se subió en Los Palacios, pero el despachador no lo dejaba subir al autobús a pesar de que el operador le dijo que se debe respetar el descuento del cincuenta por ciento a los adultos mayores.

Otro día, el mismo despachador, ahora en la base ubicada en el centro de la ciudad, no lo dejaba abordar la unidad 1005 y el operador no hizo nada, simplemente se quedó como espectador, por lo que hace un llamado a los directivos de la empresa Tapachultecobus para que tomen cartas en el asunto.

Trujillo informó que los adultos mayores en su mayoría son de escasos recursos económicos y les están cobrando el pasaje completo, que es de 6 Pesos, cuando existe una disposición para que les cobren 3 Pesos.

Recordó que ya en una ocasión acudió a las oficinas del Tapachultecobus para pedir una explicación y fue informado que le deben cobrar el 50%, lamentablemente el mencionado despachador se opone y no lo llaman a cuentas.

Asimismo, informó que muchas de las unidades se encuentran en muy malas condiciones mecánicas, todo les truena, por lo que más bien parecen ataúdes rodantes por la falta de mantenimiento. EL ORBE / Rodolfo Hernández González