Incrementan el Predial al 100% en la Ciudad de Huixtla

*Se Pasa de Listo José Luis Laparra Calderón: Observatorio Ciudadano.

Huixtla, Chiapas; 23 de enero de 2019.- Integrantes de la asociación Observatorio Ciudadano de Huixtla, se reunieron con el presidente municipal José Luis Laparra Calderón, para pedir bajar el costo del pago predial, ya que no es justo que Huixtla, uno de los municipios más golpeados por los fenómenos naturales, por la caravanas de centro americanos, tengan que pagar el pago predial más caro cuando aún existen muchas casas tiradas por los sismos, y nunca se reflejó ninguna ayuda de los tres órdenes de gobierno.

Debido al incremento al pago predial del 100%, que está cobrando el ayuntamiento, los integrantes del Observatorio Municipal le plantearon al Edil su inconformidad, le hicieron ver que el año pasado siendo presidente Regulo Palomeque, hubo un incremento del 100%, ahora en su administración también sufren un incremento en el pago predial, y lo consideran injusto por las condiciones de vida económica que vive el pueblo y que no van acorde con la política emprendida por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de apoyar a las clases más vulnerables.

Solicitaron que haya cierta reconsideración, a lo que el Edil en forma tajante les dijo que les iba eliminar el 25% que se había anunciado para este año, sin embargo van a seguir con el mismo tabulador de pago de la administración pasada, por lo que se preguntan ¿Dónde está la ayuda?

Muy molesto el Alcalde refutó la exigencia del Observatorio Colectivo, y dijo que desde ese momento eliminaba el 25%, sin embargo continúa la misma tarifa, lo corroboraron poco después de salir de la presidencia. Es por eso que piden a la ciudadanía no pagar mientras no se restablezca una tarifa justa.

Por su parte el señor Agustín Cueto Hernández, activista social, se declaró en rebeldía de no pagar el impuesto predial, por ser tan caro y no es justo que estando Huixtla tan devastado donde ya dejó de ser distrito, en donde ya se fueron muchas dependencias de gobierno, donde nunca hubo un apoyo para damnificados, y exhortó a la ciudadanía a valorar su pago. EL ORBE/Luis Javier Ramos