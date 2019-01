Fracasa Programa Contra Abigeato, Ganaderos Denuncian Irregularidades

Tapachula, Chiapas; 24 de Enero.- El Registro Electrónico de la Movilización (REEMO), es un programa muy bueno para el combate al abigeato, lamentablemente presenta demasiadas fallas en la red que queda suspendida durante varios días, señaló Berzaín Mejía Rubio, presidente de la Asociación Ganadera Local ‘General Emiliano Zapata’ Tapachula.

Añadió que este deficiente servicio es administrado por lo que era la Secretaría del Campo, y las constantes caídas en el sistema provocan pérdidas al sector ganadero porque no se pueden movilizar los animales.

Además, aseguró, hay zonas en otras partes de la entidad donde el programa REEMO se debe aplicar, pero resulta que no hay servicio de internet, situación que genera muchas incomodidades al sector ganadero porque los trámites se tienen que hacer únicamente vía electrónica.

Otra de las problemáticas que enfrentan es el sistema de aretado, toda vez que los compran y los colocan a los animales para los que fueron solicitados, pero resulta que a la hora de querer vender, el arete que les expidieron en la antigua Secretaría del Campo se los dieron para otro animal, es decir, adquieren uno para toro y resulta ser para vaca.

Mejía Rubio indicó que existe mucho descontrol, “es necesario que pongan orden porque de lo contrario nadie va a estar contento y no queremos llegar a causar un problema social porque si todos nos unimos en protesta, vamos a ocasionar afectaciones a terceras personas, todo por la irresponsabilidad de empleados de Gobierno que no hacen bien su trabajo”.

Para evitar problemas con el REEMO por la falta del servicio eficiente del internet, propuso regresar a las guías físicas para agilizar la movilización del ganado desde esta región. EL ORBE / Rodolfo Hernández González