Aguas Negras Causan Fuerte Contaminación en “Laguna Cabildo”

Tapachula, Chiapas; 27 de Enero.- Una planta tratadora de aguas residuales, para evitar la contaminación ambiental, de los mantos freáticos y de la Laguna Cabildo, solicitan habitantes del ejido Morelos, ubicado atrás del Aeropuerto Internacional de Tapachula.

Feliciano Gómez López, integrante de Asociación Civil Morelos en el Cambio, aseguró que esa comunidad vive un abandono desde hace 20 años por parte de los tres órdenes de Gobierno.

Explicó que la red de drenaje con la que cuentan es obsoleta, lo cual les preocupa porque en esa comunidad se concentran muchas personas, sobre todo porque llegan a cursar sus estudios alumnos de las comunidades aledañas, a lo que hay que agregarle los 5 mil habitantes, “y no tenemos el servicio de aguas negras eficiente, el agua sin ningún tratamiento se va por gravedad y cae en la Poza Cabildo que está siendo contaminada, lo que ya derivó en una demanda al ejido por la cantidad de 80 mil pesos”.

Hace años les instalaron un proyecto para el tratamiento de las aguas negras, lamentablemente nunca funcionó y parte del equipo se perdió y lo poco que quedó se está pudriendo por las inclemencias del tiempo, mientras que el agua sucia sigue contaminando, señaló.

Hizo un llamado a los tres órdenes de Gobierno para que los volteen a ver y les den atención con esta problemática que viven, porque también necesitan de la rehabilitación de su carretera que es bastante transitada por quienes habitan en los alrededores, así como con vehículos cargados con productos agrícolas.

Ante el abandono en el que se encuentra la comunidad, varios pobladores se han pronunciado porque se realicen protestas drásticas, como bloqueo de la carretera o el aeropuerto, pero aseguró que no son un pueblo conflictivo y mejor buscan el diálogo y la concertación.

Gómez López añadió que las instalaciones de la planta de tratamiento que quedaron obsoletas deberían de ser rehabilitadas y con ello evitar más contaminación, cerca llega el cableado eléctrico para el equipo de bombeo, las autoridades anteriores no han querido entrarle por la inversión que se requiere, pero mientras los desechos continúan contaminando severamente.

También se pronunció porque gente de la comunidad sea contratada para realizar trabajos de desazolve de la obsoleta red de drenaje, ya que el personal de Coapatap que llega no atiende bien los desperfectos. EL ORBE / Rodolfo Hernández González