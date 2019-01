Más de 2 Mil 500 Mdp en Pérdidas por Bloqueos de la CNTE: Sedeco

Morelia, Mich.; 29 de Enero.- Tras 15 días sin paso de trenes, por los bloqueos de la Sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación a las vías ferroviarias, las pérdidas en Michoacán del sector productivo ascienden a más de 2 mil 500 millones de Pesos, informó el secretario de Desarrollo Económico estatal, Jesús Melgoza Velázquez.

El funcionario estatal precisó que las afectaciones por los bloqueos, van más allá de una cantidad económica, pues los daños no solo repercuten a Michoacán, “sino a todo un país y al final del día, a quien afecta es a México, la marca que nos une a todos”.

Esa cantidad en pérdidas, aclaró, es un estimado de los reportes del sector productivo.

Desmenuzó, que hasta este momento, van 360 horas de afectación a más de 270 trenes que no han logrado pasar, salir de las terminales o ser reprogramados.

Melgoza Velázquez, indicó que mil 900 millones de Pesos de afectación debido, tan solo a las demoras de 2.5 millones de toneladas de todo tipo de mercancías.

En cuanto a la industria acerera, Jesús Melgoza dijo que la pérdida económica es superior a los 600 mdp; más de 500 carros de ferrocarril detenidos; cerca de 80 mil toneladas de mineral de hierro detenidas.

Además, agregó, 20 mil toneladas de chatarra detenidas y 16 mil toneladas de producto terminado detenidas, así como el paro de tripulaciones y 100 empleados de cada concesionaria sin trabajar por día.

El bloqueo, señaló, afecta a Estados y centros de consumo como: Colima, Jalisco, Estado de México, Guanajuato, Nuevo León, Baja California, Sonora, Sinaloa, Nayarit, San Luis Potosí, Valle de México.

CNTE sin Acuerdos.

Desde la mañana de este martes, la dirigencia estatal de la Sección 18 de la CNTE inició una asamblea a puertas cerradas en un lugar que no se ha podido conocer, para determinar si desbloquearán las vías del tren y cesan en su plan de acciones.

Lo anterior, como parte de las condicionantes que les puso el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán y el gobernador Silvano Aureoles Conejo para dar marcha adelante a sus demandas. SUN