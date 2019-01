Rediseña INAMI Programa de Atención Emergente a Migrantes en Suchiate

*Otorgarán Tarjetas a Migrantes en sus País de Origen.

Tapachula, Chiapas; 29 de Enero.- Las cifras marcan hasta este martes 15 mil 500 migrantes, la realidad son más de 30 mil que están esparcidos y deambulan en puntos claves de Tecún Umán y Ciudad Hidalgo.

De esos 30 mil solicitudes, únicamente han entregado 4 mil tarjetas. El tema se les ha salido de las manos y por ello, la Secretaría de Gobernación optó por otra estrategia.

Hacinados, mal alimentados, mal dormidos e incluso ya con alteraciones y enfermedades en la piel, problemas respiratorios y sin acceso a un aseo personal digno, permanecen en espera de la tarjeta humanitaria.

Pero ante el tortuguismo de las autoridades, el tema puede agudizar y acabar en un problema serio.

El Argumento.

El titular de INAMI Tonatiuh Guillén López, anunció el término del programa de atención emergente en la frontera, y expresó “hay la intención de que este programa tenga una continuidad con nuevas modalidades. Este fue un primer ejercicio”.

“Este proceso no termina, no lo hemos cerrado (…) el procedimiento de entrega de tarjetas, pretendemos ampliarlo, extenderlo directamente a Honduras, El Salvador y Guatemala. Por lo pronto necesitamos cerrar el ciclo que tenemos localmente”.

Las nuevas modalidades del Gobierno de México son las tarjetas de visitante regional y la de visitante trabajador fronterizo, que se extenderán hacia Honduras y El Salvador.

También a los Estados de Oaxaca, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Chetumal.

Las Condiciones.

1.- Ingreso por razones humanitarias a migrantes de Honduras, El Salvador y Guatemala. Edades entre 18 y 60 años.

2.- Únicamente se procederá a esta internación por el Puerto Fronterizo “El Chaparral” en Tijuana, Baja California.

3.- El acceso será con la Tarjeta de Visitante por Razones Humanitarias. Si no la tienen o la extraviaron, se les proveerá de un nuevo recurso, que es la Forma Migratoria Múltiple (FMM). Con vigencia máxima de 120 días.

Habrá que estar atentos, el éxodo migrante sigue creciendo y las autoridades en la material han sido rebasadas.

Caos en puerta… EL ORBE/Darinel Zacarías